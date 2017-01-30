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سياسة واقتصاد

محمد بن زايد: إعادة تشكيل مجلس إدارة "الشركة القابضة" برئاسة حسين جاسم النويس

أريبيان بزنس
الاثنين، 30 يناير 2017
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محمد بن زايد: إعادة تشكيل مجلس إدارة "الشركة القابضة" برئاسة حسين جاسم النويس

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة العامة برئاسة سعادة حسين جاسم النويس.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، نص القرار على عضوية كل من أصحاب السعادة والسادة سيف محمد علي الهاجري – نائباً للرئيس، وسالم سلطان عبيد سلطان الظاهري، واليازية علي صالح الكويتي، وعلي مرشد علي مرشد المرر.

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