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سياسة واقتصاد

ما هي خطوات التسجيل في حساب المواطن السعودي؟

أريبيان بزنس
الاثنين، 30 يناير 2017
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ما هي خطوات التسجيل في حساب المواطن السعودي؟

أوضح فيديو توضيحي في ثلاث دقائق عرض برنامج #حساب_المواطن السعودي عملية التسجيل فيه ونشر على قطاع واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر المقطع كيفية التسجيل في #حساب_المواطن المقرر تدشينه يوم الأربعاء المقبل، ويستعرض الخطوات الرئيسة التي من خلالها يستطيع المواطن السعودي التسجيل عبر البوابة الخاصة في البرنامج.

 

ويظهر الفيديو الخطوات عبر الموقع والعمل على إنشاء الحساب، انطلاقاً من الدخول على البوابة الخاصة بالبرنامج، مروراً بتعبئة البيانات الأساسية المطلوبة، وتوثيق صحة تلك البيانات عبر رسالة نصية تصل إلى جوال المواطن الذي يستهدف التسجيل، وصولاً إلى إتمام عملية التسجيل.

 

وتضمنت طريقة التسجيل 7 خطوات رئيسة، هي بيانات عامة، وبيانات العنوان، وبيانات التابعين، والإفصاح عن الدخل، وبيانات العقارات، وبيانات الحساب المصرفي، والخطوة الأخيرة المراجعة.

 

وسيتم البدء في استقبال طلبات تسجيل المواطنين عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج، إذ يقوم رب الأسرة بالتقدم بطلب التسجيل وتوفير البيانات والمستندات اللازمة للحصول على البدل، وستتم إضافة جميع مستفيدي برنامج المعاشات الضمانية تلقائياً.

 

وتم تحديد توم 4 جمادى الأولى القادم الموافق 1 فبراير/شباط 2017، موعداً لبدء التسجيل في #حساب_المواطن عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.

 

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن) إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم.

 

إلى ذلك، حذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من حسابات تدعي أنها تساعد على التسجيل في برنامج حساب المواطن برسوم رمزية، وكتب المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية خالد أبا الخيل في تغريدة له على موقع تويتر "بدأت تنشط حسابات تدعي بأنها تساعد في التسجيل في برنامج حساب المواطن برسوم رمزية، يرجى الحذر منها، وعدم التعامل معها".

 

لمشاهدة مقطع الفيديو التوضيحي لبرنامج حساب المواطن يرجى الضغط هنا

 

 

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