Arabian business
سياسة واقتصاد

عند 297 مليار دولار، فائض المعاملات الجارية لألمانيا الأعلى في العالم

أريبيان بزنس
الاثنين، 30 يناير 2017
عند 297 مليار دولار، فائض المعاملات الجارية لألمانيا الأعلى في العالم

برلين 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - توقع معهد أيفو الاقتصادي ومقره مونيخ اليوم الاثنين أن يسجل فائض المعاملات الجارية في ألمانيا مستوى قياسيا عند 297 مليار دولار في عام 2016 متقدما على الصين مرة أخرى ليصبح الأكبر على مستوى العالم.

ويوازي ذلك 8.6 في المئة من الناتج الإجمالي وهذا يعني تخطي الحد الأعلي الذي توصي به المفوضية الأوروبية عند ستة في المئة مرة أخرى. وفي عام 2015 بلغ فائض المعاملات الجارية 271 مليار دولار.

وحثت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة ألمانيا علي زيادة الطلب المحلي والواردات للمساهمة في تقليص مواطن الخلل في الاقتصاد العالمي وتحفيز النمو العالمي بما في ذلك في منطقة اليورو.

وسئلت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد عن تقديرات المعهد فأجابت بأن الحكومة ترى أن الفائض مرتفع ولكن الخلل ليس مفرطا.

المزيد من أخبار ألمانيا

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

مصر ترفع سعر السكر المدعم 14% والزيت 20% اعتبارا من غد الأربعاء

وزارة الخدمة المدنية السعودية تعلن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية

وزارة التجارة السعودية تُدشن تطبيق "تخفيضات" بـ 700 ألف منتج

الرياض: 16 جهة حكومية جاهزة للخصخصة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

تقرير: دبي مرشحة بقوة للاستفادة من قرار الحظر الأمريكي

4.5 مليار درهم مساهمة "سيمنس" في الاقتصاد الإماراتي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »