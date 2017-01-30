Arabian business
سياسة واقتصاد

3 شركات عالمية تتنافس لاستكمال مشروع محطة سعودية بعد انسحاب سامسونج

أريبيان بزنس
الاثنين، 30 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
3 شركات عالمية تتنافس لاستكمال مشروع محطة سعودية بعد انسحاب سامسونج

أكدت صحيفة سعودية اليوم الإثنين أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بصدد إسناد استكمال مشروع بناء محطة ينبع لتوليد الكهرباء وتوريد المياه العذبة إلى إحدى الشركات العالمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليومية عن مصادر مطلعة إن ثلاث شركات عالمية تتنافس في استكمال المشروع بعد أن قام عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بسحبه أخيراً من شركة سامسونج الهندسية الكورية الجنوبية، بقيمة 11.25 مليار ريال، وذلك بعد تنفيذ 55 بالمئة من المشروع، نظرا لعدم تسليمه في الوقت المحدد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

 

قال وزير البيئة والمياه والزراعة إن الإسناد سيتم "قريباً جداً"، دون أن يضع موعداً محدداً لذلك.

 

وقال المصدر إن جنسيات الشركات الثلاث التي تنافست في المشروع هي "ألمانية، وكورية، وصينية"، مؤكداً أن جميع تلك الشركات تتمتع بالخبرة العالية في بناء واستكمال مثل هذه المشاريع الضخمة.

 

وكانت السعودية سحبت، مؤخراً، مشروع بناء محطة ينبع لتوليد الكهرباء وتوريد المياه العذبة من شركة سامسونج الهندسية بقيمة 11.3 مليار ريال لـ "عدم تسليمه في الوقت المحدد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالإضافة إلى إملاءات سامسونج واشتراطات خارج العقد، فضلاً عن مطالبات الشركة بدفع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تعويضاً لهم".

 

وفي العام 2012، فاز كونسورتيوم تقوده "سامسونج" بالمشروع بثلاث مليارات دولار لبناء محطة توليد الكهرباء على ساحل البحر الأحمر في مدينة ينبع الصناعية، وكان مقرراً الانتهاء منه في موعد أقصاه يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2016.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

السعودية تسحب من شركة كورية مشروع بناء محطة لتوليد الكهرباء بالمليارات

بتروناس الماليزية ماضية في مشروع انسحبت منه شركة أرامكو السعودية

أرامكو السعودية ترجئ خططاً مشتركة مع بتروناس الماليزية

شركة الخضري السعودية: 313 مليون ريال مشروعات متأخرة نهاية 2016

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

محمد بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة "العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة" بأبوظبي

مبيعات الذهب والمجوهرات تتجاوز 1.4 مليار درهم خلال مهرجان دبي للتسوق 2017

مصر ترفع سعر السكر المدعم 14% والزيت 20% اعتبارا من غد الأربعاء

وزارة الخدمة المدنية السعودية تعلن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

اتحاد عذيب تبيع جزءاً من أبراجها لشركة الاتصالات السعودية

اتهام المشتبه به في هجوم مسجد كيبيك بقتل 6 أشخاص

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »