وزارة العمل تحظر على المنشآت فصل السعوديين بشكل جماعي

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، علي الغفيص؛ قراراً يحظر على المنشآت فصل المواطنين السعوديين بشكل جماعي.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل؛ في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "توتير" للتواصل الاجتماعي، إنه سيتم إيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة للقرار.
وأضاف أن بياناً تفصيلياً سيصدر لتوضيح تفاصيل القرار.
وجاء ذلك بسبب الجدل الذي أثارته قضية استغناء مجموعة عبداللطيف جميل، مؤخراً، عن نحو 1200 موظف سعودي بدعوى تقليص النفقات.
وفي سياق منفصل، أكد العضو في مجلس الشورى الدكتور عبدالله الجغيمان، قبل أيام، أن 50 ألف موظف سعودي تم فصلهم من القطاع الخاص مقابل توظيف 172 ألف أجنبي وذلك خلال التسعة أشهر الأخيرة.
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