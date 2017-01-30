Arabian business
سياسة واقتصاد

وزارة العمل تحظر على المنشآت فصل السعوديين بشكل جماعي

أريبيان بزنس
الاثنين، 30 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
وزارة العمل تحظر على المنشآت فصل السعوديين بشكل جماعي

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، علي الغفيص؛ قراراً يحظر على المنشآت فصل المواطنين السعوديين بشكل جماعي.

 

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل؛ في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "توتير" للتواصل الاجتماعي، إنه سيتم إيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة للقرار.

 

وأضاف أن بياناً تفصيلياً سيصدر لتوضيح تفاصيل القرار.

 

وجاء ذلك بسبب الجدل الذي أثارته قضية استغناء مجموعة عبداللطيف جميل، مؤخراً، عن نحو 1200 موظف سعودي بدعوى تقليص النفقات.

 

وفي سياق منفصل، أكد العضو في مجلس الشورى الدكتور عبدالله الجغيمان، قبل أيام، أن 50 ألف موظف سعودي تم فصلهم من القطاع الخاص مقابل توظيف 172 ألف أجنبي وذلك خلال التسعة أشهر الأخيرة.

 

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

اقتصادي يتهم الشركات التي تفصل السعوديين بـ "غياب الوعي والحس الوطني"

عضو شورى: فصل 50 ألف موظف سعودي بالقطاع الخاص في 9 أشهر

مختصون: أنظمة وزارة العمل تفتح الباب على مصراعيه لفصل السعوديين

وزارة العمل تعاقب شركة عبداللطيف جميل بعد فصلها مئات السعوديين

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

وزارة التجارة السعودية تُدشن تطبيق "تخفيضات" بـ 700 ألف منتج

الرياض: 16 جهة حكومية جاهزة للخصخصة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج

ألمانيا: توجه لإنشاء مصانع لتجميع سيارات مرسيدس وBMW في السعودية

تسجيل 900 ألف سعودي من مستحقي الضمان الاجتماعي في حساب المواطن

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

وثيقة: إدارة ترامب تسمح بدخول 872 لاجئا هذا الأسبوع

مجلس الوزراء السعودي يوافق على الاتفاقية الموحدة لضريبتي القيمة المضافة والانتقائية لدول الخليج

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »