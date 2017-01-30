ضاحي خلفان يشيد بقرارات ترامب

أشاد نائب قائد شرطة دبي ، الفريق ضاحي خلفان، القرارات التي أصدرها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وذلك في سلسلة من التغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وقال :" والصومالي حده مقديشو...والسوري حده تركيا.. والعراقي حده مشهد وش لكم بامريكا".





واوضح في تغريدة لاحقا إن "كل الذين في أحضان إيران يفترض أن العالم كله يمنعهم من السفر". ثم أضاف:"لا أتكلم عن اليمني العربي ولا عن العراقي العربي الذي مشاعره معي اتكلم عن الغالبية الفارسية في هذه الجمهوريات المزيفة، و"على رعايا هذه الدول البقاء في أوطانهم وعدم السفر إلى العالم الأول. العراقي مش عارف يسقي البصرة ماء وعنده نهرين دجلة والفرات."

وضمن ذات السياق قال: " عندما ستحدثني عن عراق لا يهدد جيرانه وعن يمن لا يهدد جيرانه سأقول لك نحن معكم ولكن طالما تهديداتكم موجهة لنا فأنتم اتباع خامئني ولستم عربا" و" اللي شايف ان رأسه ارفع منا أهل الخليج العربي عليه أن يوطية".