5 قتلى في إطلاق نار خلال صلاة العشاء بمسجد في مدينة كيبيك

كيبيك 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال رئيس مسجد في مدينة كيبيك الكندية للصحفيين يوم الأحد إن خمسة أشخاص قتلوا عندما فتح مسلحون النار في المسجد أثناء صلاة العشاء.

وقال متحدث باسم الشرطة إن شخصين اعتقلا بعد إطلاق النار على مسجد في مدينة كيبيك الكندية يوم الأحد وأكد سقوط قتلى ومصابين لكنه امتنع عن إعطاء أرقام. ورأى شاهد من رويترز رجال شرطة مدججين بالسلاح وهم يدخلون المسجد. ورفض المتحدث باسم الشرطة اتيان دويون الكشف عما إذا كان هناك أي مسلح داخل المسجد.

وفي وقت سابق قال شاهد لرويترز إن نحو ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على نحو 40 شخصا داخل المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك. وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المسجد ورفضت التعليق للصحفيين على الحادث.

وقال محمد يانجوي رئيس المسجد "لماذا يحدث هذا هنا؟ هذا هجمي." وفي يونيو حزيران 2016 ترك رأس خنزير أمام باب المركز الثقافي.

وقال يانجوي الذي لم يكن بداخل المسجد أثناء الواقعة إنه تلقى نداءات استغاثة من أناس خلال صلاة العشاء. ولم يعرف عدد المصابين قائلا إنهم نقلوا إلى مستشفيات في أنحاء المدينة.

