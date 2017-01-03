وزارة سعودية تبدأ بإصدار النماذج الإلكترونية للإجازات الرسمية لموظفيها

أصدرت وزارة الصحة السعودية أمس الإثنين نسخة تجريبية لبعض النماذج الالكترونية والتي تهدف من ورائها البدء الفعلي في استبدال معاملاتها ومخاطباتها الرسمية من ورقية إلى إلكترونية ومن أهمها نموذج الحصول على إجازة رسمية.

وذكرت صحيفة "مكة" السعودية أن وزارة الصحة أصدرت عدداً من النماذج الالكترونية، منها ما يتعلق بالحصول على الإجازات السنوية والتي ينبغي على الموظف تعبئتها الكترونياً من خلال الاسم ورقم الهوية الوطنية وتحديد نوعية الإجازة المقدمة إن كانت اضطرارية أو سنوية أو تعويضية أو مرضية أو عادية، إضافة لتحديد عدد الأيام وموافقة الرئيس المباشر.

وقالت مصادر الصحيفة اليومية إن الوزارة حددت في الحصول على الإجازة الالكترونية إدارات معينة.

وأضافت المصادر أنه يمكن أيضاً للموظفين التقدم لبعض الدورات المتعلقة بتقنية المعلومات، وذلك من خلال النماذج التجريبية الالكترونية وتحديد مرجع طالب الدورة ووظيفته وموافقة مرجعه.

وبحسب الصحيفة، فإن الإدارات التي حددت للحصول على الإجازة الالكترونية هي:

1- مكتب المدير العام

2- مكتب المساعد المالي والإداري

3- الصحة الالكترونية

4- مكتب المساعد العلاجي

5- مكتب مساعد التخطيط والتطوير

6- الإدارة القانونية

7- إدارة الإحصاء والاتصالات الإدارية

8- إدارة تخطيط القوى العاملة

9- مساعد المدير العام للإمداد

10- إدارة التخطيط والبحوث