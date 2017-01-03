"بروج" تستعرض حلولها البلاستيكية الابتكارية في "عرب بلاست 2017" دبي

تستعرض شركة بروج البتروكيماوية مجموعتها المتنوعة من حلول البولي أوليفينات البلاستيكية المبتكرة خلال مشاركتها كراعٍ رئيسي في معرض "عرب بلاست 2017" الذي سيقام في دبي خلال الفترة من 8 الى 10 يناير تحت شعار "معاً نبتكر".

وتسلط الشركة الضوء على جهودها في تسخير أحدث التقنيات المتطورة مثل Borstar و Borlink في الإنتاج، إضافة إلى قدراتها الإبتكارية والعلمية في إضافة قيمة أكبر لعملائها والموردين والمستهلكين وكافة أصحاب العلاقة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال هزيم سلطان السويدي، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا في بروج، "تأتي مشاركتنا في معرض عرب بلاست كراعٍ رئيسي نظراً لأهمية هذا الحدث الإستراتيجي الذي يعكس بوضوح تنامي الخبرات في مجال البتروكيماويات على الصعيد الإقليمي كما يؤكد على أهمية هذا القطاع في تنويع الاقتصاد في دولة الإمارات".

وأضاف " نتطلع من خلال مشاركتنا إلى الاجتماع بنظرائنا من الشركات العاملة في قطاع البلاستيك حول العالم لبحث آخر المستجدات على صعيد البوليمرات المبتكرة والتطورات التي تشهدها التطبيقات والمنتجات البلاستيكية النهائية التي تساهم في إحداث فرق في حياة الناس، كما يوفر الحدث منصة مثالية نتمكن من خلالها من لقاء عملائنا وشركائنا في العمل لاستعراض حلولنا المبتكرة من البولي أوليفينات وتسليط الضوء على الفرص العديدة التي توفرها هذه البوليمرات القيمة بالنسبة للشركات العاملة في هذا المجال".

وأوضح السويدي أن هذا المعرض "يوفر فرصة فريدة للمشاركة في التعرف على أفضل الممارسات في هذا المجال واكتشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات وبحث الفرص المتوفرة لتحسين قدراتنا على تلبية احتياجات السوق المتزايدة باستمرار، فضلاً عن المساهمة في زيادة الإنتاجية في منشآت عملائنا وتعزيز قدراتهم التنافسية".

وتستعرض بروج خبراتها في مجال التصنيع وتعزيز العمليات الإنتاجية في مصنعها التوسعي الأخير، مصنع بروج 3، خاصة بعد أن قامت مؤخراً بتشغيل وحدة إنتاج البولي إثيلين المترابط منخفض الكثافة /XLPE/ المتطورة والأولى من نوعها في المنطقة. لقد ساهم مصنع بروج 3 في زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة إلى 4.5 مليون طن سنوياً ليصبح مجمع بروج الصناعي في الرويس أكبر منشأة متكاملة لإنتاج البولي أوليفينات في العالم. ومن خلال هذه التوسعة الكبيرة التي شهدتها الشركة تعززت مكانة بروج وأصبحت أكثر قدرة على توفير منتجات ترتقي إلى أعلى معايير الجودة وأكثر استعداداً لتلبية احتياجات السوق المتزايدة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا حيث يتوقع أن يرتفع الطلب على البولي أوليفينات بشكل كبير.

وستقوم بروج أيضاً من خلال جناحها في المعرض بعرض نماذج من مختلف التطبيقات التي تم إنتاجها باستخدام منتجات بروج من البولي أوليفينات في مجال البنية التحتية والطاقة والتغليف والزراعة والرعاية الصحية.

وتعتزم بروج خلال مشاركتها في معرض عرب بلاست دعوة عملائها والزوار لمشاهدة عروض حية على ماكينات تصنيع وهي تستخدم منتجات بروج من الخامات البلاستيكية من حبيبات البولي إثيلين والبولي بروبيلين لإنتاج أدوات وتطبيقات نهائية من البلاستيك، إضافة إلى ذلك، فقد أعدت بروج لعملاء الشركة وزوارها برنامجاً من الندوات الفنية بتاريخ 9 يناير بهدف إطلاع خبراء صناعة البلاستيك المشاركين على أحدث التطبيقات والاستخدامات لحلول البولي إثيلين والبولي بروبيلين، فضلاً عن تزويد المشاركين في هذه الندوات بمعلومات متعمقة ومشورة فنية حول أفضل الطرق والوسائل لتعزيز القيمة في خطوط الإنتاج المختلفة في منشآتهم التصنيعية.