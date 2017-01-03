الصين تبدأ أول رحلة لقطار البضائع إلى لندن

(رويترز) - قالت وكالة شينخوا للأنباء إن الصين بدأت تسيير أول رحلة لقطار للبضائع إلى لندن من بلدة ييوو وهي سوق شهيرة للجملة في اقليم تشينجيايغ بشرق البلاد.
وأضافت الوكالة أن القطار سيقطع أكثر من 12 ألف كيلومتر في 18 يوما للوصول إلى لندن. وسيمر القطار في أراضي قازاخستان وروسيا وروسيا البيضاء وبولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا قبل أن يصل إلى لندن.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون قد بعض الدهشة لدى الحلفاء بتصويره بريطانيا على أنها المنفذ البارز إلى الغرب للاستثمارات من الصين مقترحا جعل لندن المركزي التجاري الرئيسي للمعاملات باليوان خارج الصين.
وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن العلاقة مع الصين تتيح فرصة "ذهبية" بينما تسعى لجلب استثمارات صينية بمليارات الدولارات مع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.المزيد من أخبار المملكة المتحدة
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