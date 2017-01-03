قرغيزستان تتحرى صحة تقارير عن ضلوع أحد مواطنيها في هجوم اسطنبول

بشكك 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وكالات الأمن في قرغيزستان اليوم الثلاثاء إنها تتحرى صحة تقارير ذكرت أن أحد مواطنيها ضالع في هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول في رأس السنة وإنها على اتصال بالسلطات التركية.

وكان مسلح ما زال طليقا قتل بالرصاص 39 شخصا في ملهى رينا الليلي في اسطنبول يوم الأحد. وذكرت قناة (سي.إن.إن ترك) أنه من المعتقد أن الرجل من قرغيزستان.

من جانب آخر، أظهر فيديو "سيلفي" نُشر اليوم الثلاثاء (3 يناير كانون الثاني) المسلح الذي يُشتبه بأنه نفذ هجوم مدينة اسطنبول التركية ليلة رأس السنة.

تبين اللقطات المشتبه به وهو يصور نفسه بكاميرا هاتف محمول أثناء تجوله في محيط ميدان تقسيم باسطنبول في توقيت لم يُذكر.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش أمس الاثنين (2 يناير كانون الثاني) إن السلطات تقترب من التعرف بشكل كامل على المسلح المسؤول عن هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول قتل خلاله 39 شخصا في يوم رأس السنة وإنها اعتقلت ثمانية أشخاص آخرين.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية أمس مسؤوليته عن الهجوم.

وبحسب صحيفة خبر ترك التركية يعتقد بأن منفذ الهجوم استقل سيارة أجرة من منطقة في جنوب اسطنبول لكن بسبب الزحام نزل منها ليقطع سيرا على الأقدام آخر أربع دقائق قبل وصوله إلى مدخل الملهى.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها أن المهاجم استل بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف من حقيبة كانت على جانب الطريق وفتح النار على الباب ثم فجر قنبلتين يدويتين بعد دخوله الملهى.

وقالت الصحيفة إنه تم العثور على ست خزائن طلقات فارغة في موقع الحادث وإن المهاجم يقدر بأنه أطلق 180 طلقة نارية على الأقل.