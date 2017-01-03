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سياسة واقتصاد

السعودية: كف يد رئيس كتابة عدل وكاتبي عدل وموظف وإحالتهم للمحاكمة لتورطهم بإفراغ صك مزور

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 3 يناير 2017
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السعودية: كف يد رئيس كتابة عدل وكاتبي عدل وموظف وإحالتهم للمحاكمة لتورطهم بإفراغ صك مزور

أصدر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني قراراً بكف يد رئيس إحدى كتابات العدل وكاتبي عدل من ذات الدائرة وأحد الموظفين لتورطهم بقضية فساد متمثلة بتصحيح وإفراغ صك مزور وإيقاع العقوبات التأديبية والجنائية بحقهم.

 

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري إن الوزارة ستقف بحزم أمام أي تلاعب أو تزوير في صكوك الملكية، والتي تعتبر مصدر اطمئنان لمن تنتقل إليه تحقيقاً للموثوقية المطلقة لهذه الصكوك الصادرة من الدوائر العدلية، وذلك بموجب التعليمات المشددة الصادرة من وزير العدل.

 

ولم يذكر المسؤول أية معلومات إضافية حول القضية.

 

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