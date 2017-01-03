وزارة الخدمة المدنية: عدم حسم بدل النقل خلال الإجازات السابقة لموظفي الجهات الحكومية بالسعودية

أقرت وزارة الخدمة المدنية السعودية عدم حسم بدل النقل خلال الإجازات السابقة لموظفي الجهات الحكومية الذين كانت حاجة العمل تتطلب وجودهم قبل صدور قرار إيقاف صرف الانتقال الشهري للموظف خلال مدة إجازته في سبتمبر/أيلول الماضي ويريدون التمتع بإجازتهم العادية التي لم يتمتعوا بها قبل إيقاف صرف البدل.

ونقلت صحيفة "صدى" السعودية عن مصادرها إن وزارة الخدمة المدنية أقرت استمرار صرف بدل النقل الشهري للموظفين الذين يتطلب عملهم وجودهم على رأس العمل قبل قرار إيقاف صرف بدل الانتقال للموظف خلال مدة الإجازة.

وجاء القرار بعد ما رفعته جهات حكومية لوزارة الخدمة المدنية للمطالبة بعدم حسم بدل النقل عن الإجازات السابقة لموظفيها، والذين كانت حاجة العمل تتطلب وجودهم على رأس العمل، الأمر الذي حال بينهم وتمتعهم بإجازاتهم العادية في وقتها، مما يترتب عليه توفر رصيد من تلك الإجازة.

وكان قرار إيقاف صرف بدل النقل الشهري للموظف خلال مدة الإجازة قد صدر أواخر ذي الحجة الماضي (سبتمبر/أيلول 2016) وبدأ تطبيقه محرم الماضي (أكتوبر/تشرين الأول 2016).