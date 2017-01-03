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سياسة واقتصاد

السعودية: لجنة حكومية لمراجعة الإيرادات غير النفطية ودراسة لتوريدها إلى الخزينة العامة مباشرة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 3 يناير 2017
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السعودية: لجنة حكومية لمراجعة الإيرادات غير النفطية ودراسة لتوريدها إلى الخزينة العامة مباشرة

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء أنه تم تشكيل لجنة في وزارة المالية السعودية تتكون من ممثل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء وذلك لمراجعة الإيرادات غير النفطية للجهات التي تحصل إيراداتها بشكل مباشر.

 

وأضافت صحيفة "الاقتصادية" اليومية أن اللجنة سوف تدرس إمكانية توريد تلك الإيرادات مباشرة إلى الخزينة العامة للدولة، والرفع بذلك خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ صدور القرار لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن.

 

وأكدت الصحيفة، أيضاً، صدور قرار بقيام عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط، ومفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بإعداد آلية لتوريد جزء من إيرادات الصندوق للخزينة العامة للدولة، وقالت إنه سيتم الرفع بذلك خلال 90 يوماً من تاريخ صدور القرار لاستكمال ما يلزم بهذا الشأن.

 

وكشفت وثيقة التحول الوطني 2020 عن استهداف وزارة المالية تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع قيمتها لتصل إلى 530 مليار ريال (141.4 مليار دولار) في العام 2020.

 

وبلغت الإيرادات غي النفطية خلال العام الماضي 199 مليار ريال، فيما قدرت وزارة المالية وصولها إلى 212 مليار ريال (56.6 مليار دولار) خلال العام 2017.

 

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