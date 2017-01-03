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سياسة واقتصاد

الجمارك السعودية تنفي وقف فسح التبغ وتطبيق الضريبة الانتقائية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 3 يناير 2017
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الجمارك السعودية تنفي وقف فسح التبغ وتطبيق الضريبة الانتقائية

أكدت الجمارك السعودية، مساء أمس الإثنين، أنه لم يرد إليها أية توجيه بتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ.

 

وفي تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر، قالت الجمارك السعودية إنه لم يتم كذلك إيقاف فسح التبغ من المنافذ الجمركية.

 

وجاءت تصريحات الجمارك، بعد أن نشرت صحيفة محلية تقريراً صباح أمس الإثنين قالت فيه إن الجمارك أوقفت حاويات التبغ في منافذ عدة، يوم الأحد الماضي، بعد حذف بند التعرفة الجمركية السابق، تمهيداً لاعتماد البند الجديد المتضمن رفعه بنسبة 100 بالمئة بناء على اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بفرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته، وفقاً لما أورده الاجتماع الـ101 للجنة التعاون المالي والاقتصادي ممثلة بوزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس.

 

وكانت تسريبات أكدت رفع أسعار التبغ 100 بالمئة وفق تطبيق ضريبة "السلع المنتقاة" بدءاً من الأسبوع الجاري، قد أدت إلى نفادها من الأسواق، فيما كانت وثيقة "التوازن المالي" قد أوضحت أن الضريبة التي سترفع أسعار التبغ ستُطبق في الربع الثاني من 2017، دون تحديد تاريخ معين.

 

 

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