لماذا عبر الأمير الوليد بن طلال عن انزعاجه من أمير الرياض؟

رد رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود على ما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة من تداول لصورة حكم قضائي بحقه ضمن هاشتاك #الوليد_مهدد_بايقاف_الخدمات.

وقال الملياردير الوليد بن طلال في خطاب موجه لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إنه يؤكد احترامه والتزامه التام بتنفيذ أحكام القضاء، مشيراً إلى أنه مبدأ لن يحيد عنه مهما كانت الظروف.

وأضاف الأمير الوليد -الذي لا يشغل أي منصب رسمي في السعودية- إنه ساءه كثيراً قيام المحكمة بنشر إعلان يتضمن التشهير به في وسائل الإعلام معللة ذلك بأنه يتعذر إبلاغه بالقرار.

وتساءل في بيانه "كيف تطلب المحكمة من الإمارة إبلاغنا وتسليمنا صورة القرار ثم تبادر بنشره في الصحف بدعوى تعذر إبلاغنا الأمر الذي يشكل مخالفة غير مقبولة للنظام وإساءة واضحة لمقام الإمارة ولنا".

وكانت محكمة التنفيذ قد نشرت إعلاناً بإبلاغ بأمر تنفيذ بحق المنفذ ضد الأمير الوليد على الصحف المحلية، وقالت فيه إنه نظراً لتعذر تبليغ المنفذ ضده جرى الإعلان للإبلاغ، مشيرة إلى أنه في حال عدم التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ النشر، فسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية التي ينص عليها نظام التنفيذ.

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