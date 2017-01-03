الأولى عربيا ...الإمارات رابع الوجهات العالمية لاكتساب الخبرات للمغتربين

احتلت الإمارات المركز الأول عربيا و الرابع عالميا بين أفضل الدول المفضلة لدى العمالة الأجنبية، وفق أحدث استبيان لبنك «اتش اس بي سي» الصادر أمس.

وقال الاستبيان إن 56 ٪ من العمالة الاجنبية في الامارات تحصل على بدل سكن وأن ٪75 من العاملين الوافدين يحصلون على رعاية صحية.

وتقدمت الامارات مركزين في تقرير العام الجاري، حيث كانت في المركز السادس عالميا في تقرير العام الماضي للدول المفضلة للوافدين.

ونقلا عن صحيفة البيان، حلت البحرين، الدولة العربية الوحيدة الأخرى الى جانب الإمارات في التقرير، في المركز العاشر مع هبوطها نحو 3 مراكز مقارنة مع تقرير العام الماضي لعوامل أرجعها التقرير إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المملكة جراء هبوط أسعار النفط.

وحافظت سويسرا على مركزها الأول، فيما جاءت ألمانيا في المركز الثاني يليها السويد في المركز الثالث، ثم النرويج في المرتبة الخامسة، وسنغافورة في المركز السادس. ثم جاءت النمسا وهونغ كونغ وبريطانيا في المراكز من السابع الى التاسع على الترتيب.

وقد عاين الاستبيان السنوي لآراء المغتربين: تحقيق الطموحات في الخارج في نسخته التاسعة، ردود حوالي 27 ألف مغترب من مختلف أنحاء العالم، و3092 مغترباً في الإمارات، بغية تقييم وجهات نظرهم حول الحياة في البلدان التي تستضيفهم.

وتركز البيانات الجديدة على وجهات نظر الأشخاص المشاركين تجاه الدول التي تستضيفهم في ثماني فئات، ألا وهي فرص اكتساب مهارات جديدة، والموازنة ما بين الحياة الشخصية والعمل، وثقافة العمل، والتدرج الوظيفي، والعمل المرضي، وعروض المزايا والتعويضات في العمل، واحتمال ارتفاع المداخيل.

وقد تحسّن وضع دولة الإمارات ضمن كافة المؤشرات الثمانية بالمقارنة مع آراء المغتربين عام 2015، مما يدل على التقدّم المستمر لبيئة العمل في البلاد.

إيجابية

في هذا السياق أيضاً، تبرز الردود الإيجابية حيال عروض مزايا وتعويضات العمل التي توفّرها جهات العمل في البلاد.

وجاءت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في صدارة هذه الفئة، مع كل من المملكة العربية السعودية (٪95)، ومصر (٪94)، وسلطنة عمان (٪94)، وكينيا (٪93)، والإمارات العربية المتحدة (٪93)، وتشكل هذه البلدان الخمسة الأولى التي سجلت النسبة الأعلى بين المغتربين الذين قالوا إنهم يحصلون على مزايا وتعويضات العمل كجزء من عقود عملهم.

في الواقع، يشير الاستبيان إلى أن أكثر من 9 من بين 10 مغتربين (٪91) من الذين يقيمون في منطقة الشرق الأوسط يتلقون واحدة من مزايا وتعويضات العمل على الأقل كجزء من عقودهم، بالمقارنة مع المعدل العالمي البالغ ٪67. مزايا

وقال كونال مالاني، رئيس إدارة قيمة العملاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، في بنك HSBC الشرق الأوسط: «بعد رؤية نتائج الاستبيان، ليس بالمفاجئ أن دولة الإمارات لا تزال تحتلّ مراتب متقدّمة عالمياً نظراً للمزايا والتعويضات المادية التي توفرها. في الواقع، شكّل ذلك أحد الأسباب الأساسية لبحث الناس عن فرص عمل هنا.

وليس هذا إلا خير دليل على نجاح تركيز الحكومة على التنويع الاقتصادي، مما ساهم في إنشاء بيئة عمل مرموقة ومرغوبة دولياً مع بنية تحتية وخدمات بمستوى عالمي. ونظراً إلى هذه المزايا، يجدر بالمغتربين الذين ينتقلون إلى دولة الإمارات ويقيمون فيها السعي للاستفادة من حياتهم في الخارج إلى الحد الأقصى».

دفع التدرج الوظيفي

وردت الإمارات من ضمن البلدان العشرة الأولى (في المرتبة الثامنة) من حيث التقدم الوظيفي، فأكّد أكثر من نصف المغتربين (٪54) على ذلك منذ انتقالهم من بلدانهم. وفي حين أنّ وجهات مثل هونغ كونغ (المرتبة الأولى)، وسنغافورة (المرتبة الثانية)، والمملكة المتحدة (المرتبة الثالثة) والولايات المتحدة (المرتبة الرابعة) تبوأت المراتب الأعلى في هذا المجال.

المتوسط العالمي

أما دولة الإمارات، فحققت معدلاً قريباً من المتوسط العالمي من حيث التوازن ما بين العمل والحياة الشخصية (فجاءت في المرتبة الرابعة والعشرين)، إلا أنها أحرزت نتائج عالية في فئة ثقافة العمل (المرتبة الحادية عشرة). بالإضافة إلى ذلك، ذكر أكثر من نصف المغتربين (٪54) أنّ الانتقال إلى دولة الإمارات اتاح لهم فرصة اكتساب مهارات جديدة وأنّ عملهم هنا هو أكثر إرضاءً لهم (٪51).

وذكر المغتربون في الإمارات أيضاً أنّ وجهات النظر تجاه هذه الفئات قد تحسنت مقارنة بالعام الماضي، فازداد عدد السكان الذين يعبرون عن آراء إيجابية إزاء هذه النقاط بالمقارنة مع مواقفهم في عام 2015.

آفاق

ورد احتمال ارتفاع المداخيل في دولة الإمارات (المرتبة الثالثة في هذه الفئة) ضمن الأسباب الرئيسية التي دفعت المغتربين لاختيارها كإحدى الوجهات الدولية المفضلة للعمل، إلى جانب عروض مزايا وتعوضات العمل التي تقدمها جهات العمل (حيث أتت في المرتبة الخامسة). ويشكل احتمال ارتفاع المداخيل إذ يزيد متوسط الرواتب في الإمارات بنسبة ٪14 عن المتوسط العالمي.

وأشار ثلثا المغتربين في البلاد تقريباً (٪65) أنهم يكسبون المزيد من المال في الإمارات مما يكسبونه في أوطانهم؛ ووحدهما سويسرا (٪75) وقطر (٪66) سجّلتا نسبة أعلى من الناس الذين يؤيدون هذا الرأي.