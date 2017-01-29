السودان تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بعد منع مواطنيها من دخول أمريكا

(رويترز) - استدعت وزارة الخارجية السودانية اليوم الأحد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم بعد قرار بمنع السودانيين من دخول الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمرا تنفيذيا يمنع دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر ومنع أيضا المسافرين من السودان وست دول إسلامية أخرى من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن الخارجية قولها إن "السودان ينتظر من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم رفع اسم السودان عاجلاً من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأن يعاد النظر في القرار التنفيذي 13769 الذي قيد دخول المواطنين السودانيين للولايات المتحدة."

وأثار القرار غضب جماعات الحقوق المدنية والدينية ونشطاء وساسة ديمقراطيين تعهدوا بالطعن على الأمر.