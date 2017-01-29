كوربن يدعو إلى منع ترامب من زيارة بريطانيا حتى رفع حظره عن المسلمين

دعا زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن إلى عدم استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حال عدم إلغاء قراره بحظر اللاجئين من دخول الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة إندبندنت البريطانية عن كوربن قوله "يجب عدم استقبال ترامب في بريطانيا في حين ينتهك قيمنا المشتركة من خلال قراره المخجل بمنع المسلمين وهجومه على اللاجئين وحرية المرأة".



ورأى كوربن أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستخذل الشعب البريطاني في حال عدم إرجائها زيارة ترامب الرسمية وعدم إدانة أفعاله بأوضح العبارات.

وكان زعيم المعارضة البريطانية استغرب في مقابلة تلفزيونية دعوة ترامب لزيارة بريطانيا بهذه السرعة وفي ظل التصريحات التي أدلى بها.

وقال في هذا السياق "أعتقد أننا نحتاج لمعرفة ما هي نواياه بالضبط وإلى أي مدى سيحمي النظام البرلماني الأميركي الحقوق والقوانين الرئيسية والحريات".



وتساءل كوربن "هل من الصواب حقاً دعم شخص استخدم لغة الكراهية ضد النساء في حملته الانتخابية ويهاجم المسلمين ثم يأتي بهذه الفكرة السخيفة لبناء جدار مع أقرب جيران الولايات المتحدة؟".

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية وجّهت دعوة لترامب لزيارة بريطانيا خلال لقائها معه في واشنطن ووعد الرئيس الأميركي الجديد بتلبيتها قريباً.

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