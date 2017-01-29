محمد بن راشد يعتمد منح رعايا روسيا تأشيرة الدخول إلى الإمارات

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا بشأن منح رعايا جمهورية روسيا الاتحادية تأشيرة الدخول إلى الدولة من جميع المنافذ.

ونص قرار مجلس الوزراء ــ رقم / 24 / لسنة 2017 ــ بالموافقة على منح رعايا روسيا تأشيرة الدخول لمدة ثلاثين يوما لأول مرة قابلة للتجديد لمدة مماثلة ــ مرة واحدة ــ وفقا للنظم المعمول بها في الدولة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يأتي القرار في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي وطموحات وتطلعات البلدين إضافة إلى فتح آفاق جديدة على مستوى التعاون الاقتصادي وتنشيط السياحة بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة فيما يسهم القرار في تعزيز تنافسية الدولة عالميا باعتبارها مركزا حيويا على الصعد الاقتصادية والتجارية والسياحية في المنطقة.

يذكر أن دولة الإمارات وروسيا ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية متميزة في المجالات كافة وينعكس خلال من الشراكات الاستراتيجية وتوقيع اتفاقيات تعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية والطاقة النظيفة وغيرها.

وتأتي الإمارات في المركز الأول خليجيا باعتبارها أهم شريك تجاري لروسيا فيما تبوأت الإمارات المرتبة العاشرة على قائمة أكبر المستثمرين الأجانب في روسيا الاتحادية بمشاريع بلغت قيمتها حوالي / 66 / مليار درهم حتى عام 2014.

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الامارات وروسيا خلال عام 2015 حوالي تسعة مليارات درهم فيما تستثمر الدولة حوالي / 18 / مليار درهم في مشاريع استثمارية وتطويرية للبنية التحتية في روسيا ويبلغ متوسط نمو التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال خمسة سنوات ماضية نسبة / 31 / في المائة.

واستقبلت الدولة خلال العامين الماضيين أكثر من / 600 / ألف زائر روسي فيما تبلغ عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين البلدين / 56 / رحلة تسيرها الناقلات الوطنية لدولة الإمارات ويتوقع زيادة النسبة بعد اعتماد القرار وانعكاسه الإيجابي على التجارة والسياحة بشكل ملحوظ.