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سياسة واقتصاد

مئات السعوديين يقاضون دائرتهم للمطالبة بإعادة المكافآت وبدل السكن

أريبيان بزنس
الأحد، 29 يناير 2017
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مئات السعوديين يقاضون دائرتهم للمطالبة بإعادة المكافآت وبدل السكن

قالت صحيفة سعودية اليوم الأحد إن قرابة ٣٠٠ موظف بمؤسسة البريد السعودي قاموا بتوكيل محامٍ وذلك للمطالبة بإعادة المكافآت وبدل السكن التي خُصمت وبأثر رجعي حتى العام ١٤٢٦.

 

وأوضحت صحيفة "سبق" الإلكترونية إن خلافاً كان قد نشب وتفاقم بين موظفي "البريد" وإدارتهم بشأن خصم بعض البدلات وعدم إرجاعها لهم رغم استثناء بعض المؤسسات والهيئات الحكومية من تقليص البدلات وتخفيضها وهي من ذات الدخل المستقل.

 

وأضافت أن عدداً من الموظفين طالبوا بإرجاع جميع ما ذُكر من بدلات لكن دون جدوى، ومن المتوقع أن ينظر القضاء في الملف، وخاصة أنهم تقدّموا بأوراق رسمية موثّقة تثبت حقهم.

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