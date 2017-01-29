كم شركة لدونالد ترامب في السعودية؟

ذكرت صحيفة أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسس 8 شركات في السعودية ترتبط بإمبراطوريته الفندقية في أغسطس/آب 2015 بعد فترة وجيزة من إعلان ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة.

ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن إحدى الشركات التي يمتلكها ترامب في المملكة تحمل اسم THC جدة هوتيل، فيما تسمى أخرى دي تي (دونالد ترامب) للخدمات الفنية.

وشاركت شركة THC لتطوير الفنادق في إدارة وتطوير عدد من الفنادق في السعودي، إضافة إلى شركة جدة للاستشارات والخدمات الفنية وشركة جدة للاستشارات الفندقية.

يذكر أن ترامب استقال من شركته "منظمة ترامب" الأسبوع الماضي، فيما سيقوم نجلاه، دونالد الابن وإريك، بإدارة أنشطته.

وقبل أن يعلن ترامب عن استقالته من جميع شركاته أعلن آلان غارتن المستشار القانوني العام لمؤسسة "ترامب" أن ترامب قام بعدد من التغييرات تشمل إغلاق عدد من الشركات في أماكن مختلفة حول العالم لتفادي تضارب المصالح، ومن بينها مشاريع ذات صلة بمشروع تجاري مشترك محتمل في السعودية.

وبحسب الإقرار المالي، فإن لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 144 شركة أو مصلحة بقطاع الأعمال ومشاريع ممتدة في 25 دولة في العالم من كندا إلى أمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وصولا إلى آسيا.