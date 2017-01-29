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سياسة واقتصاد

الجوازات السعودية: لا يمكن تحويل هوية زائر إلى مقيم

أريبيان بزنس
الأحد، 29 يناير 2017
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الجوازات السعودية: لا يمكن تحويل هوية زائر إلى مقيم

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية على أن التعليمات لا تجيز تحويل هوية زائر إلى مقيم.

 

وأوضحت الجوازات السعودية أن هوية مقيم البديل الأحدث لرخص الإقامة قد جرى استبدالها في مطلع العام 1437 هـ وتحمل العديد من المواصفات الجديدة مثل "صلاحية الهوية خمس سنوات، تجدد سنوياً إلكترونياً، دون تغيير في الرسوم النظامية، دون أي تعديل لنظام الإقامة والعمل".

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