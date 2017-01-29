استدعاء حاملي البطاقة الخضراء الأمريكية الغرين كارد قبل الدخول للولايات المتحدة أو قبل الخروج منها

يتعين على حاملي البطاقة الخضراء الموجودين حاليا في الخارج، التوجه إلى القنصلية الأميركية للحصول على إذن خاص، كما أوضحت الخارجية الأميركية،ـ وفق ما نقلت "فرانس برس".
ورعايا هذه البلدان الذين يحملون البطاقة الخضراء والموجودون في الولايات المتحدة ويرغبون في السفر، يتعين عليهم أيضا طلب إذن مسبق من السلطات الأميركية حتى يتمكنوا من العودة.
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