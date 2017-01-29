السماح بندب المعلمات السعوديات للتدريس في مدارس المملكة بالخارج

قالت صحيفة سعودية اليوم الأحد إن جهات عليا في المملكة وافقت على طلب وزارة التعليم بندب المعلمات السعوديات للتدريس في الأكاديميات والمدارس السعودية بالخارج خصوصاً المعلمة المرافقة لزوجها الموفد أو المبتعث.

ونقلت صحيفة "الحياة" اليومية عن مصدر مطلع إنه تمت الموافقة على إتاحة الفرصة للمعلمات السعوديات المرافقات لأزواجهن العاملين في ممثليات المملكة في الخارج أو الممثلين للمملكة في المنظمات الدولية أو الإقليمية، أو الموظفين المعارين لها، أو المبتعثين للدراسة، بالعمل معلمات في الأكاديميات والمدارس السعودية بالخارج، وذلك خلال مدة مرافقتهن".

وأوضح المصدر أن الجهات العليا أوصت بقيام وزارة التعليم بالاتفاق مع وزارات الخارجية، والخدمة المدنية، والمالية، وأيضاً المؤسسة العامة للتقاعد، بوضع ما يلزم من ضوابط لذلك، على أن تتضمن الآلية المناسبة والإلزام بمراعاة قوانين البلد المضيف، وأن تحتسب مدة عملهن لأغراض التقاعد مع سداد الاشتراكات التقاعدية.