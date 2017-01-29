إيقاف ترحيل المسافرين من الدول المسلمة في الولايات المتحدة

29 يناير كانون الثاني (رويترز) - ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان في وقت متأخر يوم السبت أنها "ستلتزم بالأوامر القضائية" لكن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بمنع دخول مواطني سبع دول أغلب سكانها من المسلين لا يزال ساريا. (رابط البيان)



وجاء البيان بعد ساعات من قرار قاضية اتحادية في نيويورك بمنع ترحيل عشرات المسافرين واللاجئين من هذه الدول بعد أن تقطعت بهم السبل في المطارات الأمريكية.

وذكر البيان "خضع هؤلاء الأفراد لفحص أمني مشدد ويتم عمل الإجراءات اللازمة لدخولهم إلى الولايات المتحدة وفقا لقوانين الهجرة وللأوامر القضائية."

وكان قرار المحكمة الاتحادية يقضي بالسماح بالإقامة الطارئة ويمنع الحكومة الأمريكية مؤقتا من ترحيل أشخاص لديهم تأشيرات سليمة من البلاد بعد أن وصلوا إلى مطارات أمريكية.