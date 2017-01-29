ترامب يمنع مساعديه من العمل في وظائف أخرى بعد 5 سنوات من مغادرة المنصب

واشنطن 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودا على ممارسة مساعديه في البيت الأبيض ومسؤولين آخرين في الحكومة وظائف بعد أن يتركوا مناصبهم.





وكان الرئيس الجمهوري تعهد خلال حملته الانتخابية "بتجفيف مستنقع" الممارسات السياسية التي قال إنها تجعل السياسيين أسرى للمصالح التجارية.

وأصدر ترامب أمرا تنفيذا أمس السبت يوافق بموجبه من يعينهم ترامب على عدم العمل في وظائف خاصة بعد مغادرة المنصب لمدة خمس سنوات ويمتنعون عن العمل في أي وظيفة عامة لمدة سنتين.

كما يطالب ترامب موظفيه بالموافقة على حظر مدى الحياة على العمل نيابة عن أي حكومة أو حزب سياسي أجنبي.

وتعرض ترامب نفسه لضغوط ليتوقف عن إدارة أعماله وتوكيل أولاده لإدارة شركاته التي تمتلك فنادق وملاعب جولف وعقارات في أنحاء العالم. وذكرت منظمات معنية بالأخلاقيات أن الإجراء لا يمنع تضارب المصالح.