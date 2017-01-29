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سياسة واقتصاد

قاضية أمريكية تسمح بإقامة المسافرين العالقين بتأشيرات سليمة

أريبيان بزنس
الأحد، 29 يناير 2017
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قاضية أمريكية تسمح بإقامة المسافرين العالقين بتأشيرات سليمة

(رويترز) - أصدرت قاضية اتحادية في بروكلين بنيويورك يوم السبت حكما يسمح بالإقامة الطارئة ويمنع الحكومة الأمريكية مؤقتا من ترحيل أشخاص لديهم تأشيرات سليمة من البلاد بعد أن وصلوا إلى مطارات أمريكية.

 

وأشارت تقديرات الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إلى أن القرار سيؤثر على 100 إلى 200 شخص تقطعت بهم السبل في المطارات الأمريكية لكن محامين من الحكومة لم يتسن لهم تأكيد هذا الرقم.

 

جاء حكم آن دونلي القاضية بالمحكمة الأمريكية الجزئية لمنطقة شرق نيويورك خلال جلسة استماع بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمنع دخول الزائرين من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون إلى الولايات المتحدة ويعلق مؤقتا قبول اللاجئين.

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