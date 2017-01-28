ترامب يقول إن الأمر التنفيذي بشأن اللاجئين ليس حظرا على المسلمين

(رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن الأمر التنفيذي الذي يقيد الهجرة إلى الولايات المتحدة ليس حظرا على المسلمين وإنه يعمل بشكل جيد.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض "ليس حظرا على المسلمين... يعمل بشكل جيد جدا. تراه في المطارات وتراه في كل مكان."

وأصدر الرئيس الجمهوري الجديد أمس الجمعة أمرا تنفيذيا يقيد لأربعة أشهر السماح بدخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة ويمنع مؤقتا المسافرين من سوريا وست دول أخرى يغلب على سكانها المسلمون من دخول الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن الخطوة ستحمي الأمريكيين من الإرهاب في وفاء سريع وقوي لتعهده خلال حملته الانتخابية.