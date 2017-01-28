قرار الحظر الأمريكي يتسبب في فوضى وذعر وغضب حول العالم

(رويترز) - تسبب الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طالبي اللجوء والزائرين للولايات المتحدة من سبع دول أغلبية سكانها مسلمون في ارتباك وذعر بين المسافرين اليوم السبت مع إعادة البعض من رحلات متجهة للولايات المتحدة.

وسعى محامون أمريكيون مختصون بقضايا الهجرة في نيويورك لوقف القرار وقالوا إن عددا من الأشخاص احتجزوا بسببه بالفعل بصورة غير قانونية.

وعلق ترامب يوم الجمعة السماح بدخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر ومنع مؤقتا الزائرين من سوريا وست دول إسلامية أخرى قائلا إن الخطوات ستساعد في حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية.

وتسبب الأمر التنفيذي في غضب بين مسافرين عرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصفوه بأنه تمييزي ومهين. كما أثار القرار انتقادات واسعة من حلفاء الولايات المتحدة الغربيين من بينهم فرنسا وألمانيا ومن جماعات عربية أمريكية ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال نجيد حيدري وهو يمني-أمريكي يعمل مديرا أمنيا في شركة نفط في صنعاء لرويترز "هذا قرار غبي وفظيع سيضر الشعب الأمريكي أكثر منا وأكثر من أي شخص آخر لأنه يوضح أن هذا الرئيس لا يمكنه التعامل مع الناس ولا السياسة ولا العلاقات الدولية."

ويؤثر الحظر على المسافرين الذين يحملون جوازات سفر إيرانية وعراقية وليبية وصومالية وسودانية وسورية ويمنية ويشمل حتى الحاصلين على بطاقة خضراء التي تضمن حق الإقامة والعمل في الولايات المتحدة وذلك وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم وزارة الأمن القومي.

وفي القاهرة قالت مصادر في المطار الدولي إن خمسة ركاب عراقيين ويمنيا منعوا من الصعود إلى طائرة لشركة مصر للطيران متجهة إلى نيويورك اليوم السبت.

وأضافت المصادر أن الركاب الذين وصلوا لمطار القاهرة في توقف مؤقت منعوا وسيعادون لبلادهم على الرغم من حملهم لتأشيرات دخول سارية للولايات المتحدة.

وقالت مانا ياجاني وهي محامية مختصة بقضايا الهجرة في هيوستون تعمل مع الرابطة الأمريكية لمحامي الهجرة إن موظفي الهجرة والجوازات في الكثير من المطارات لم يكونوا على دراية بالأمر التنفيذي في الساعات المبكرة من المساء.

وعملت ياجاني وزملاؤها خلال الليل وهم يردون على مكالمات من مسافرين لديهم تأشيرات طلبة أو عمل تم رفض دخولهم للولايات المتحدة وأمروا بالعودة لبلادهم.

كما جرى منع حاملي البطاقات الخضراء واستجوابهم لعدة ساعات. وقالت ياجاني إن مسؤولين منعوا مسافرين يحملون جنسية كندية-إيرانية مزدوجة من ركوب طائرات في كندا متجهة للولايات المتحدة.

وقالت "هؤلاء أشخاص يأتون إلى هنا بصورة قانونية. لديهم وظائف هنا وسيارات هنا."

وأشارت إلى أن من حصلوا على تأشيرات وهو من دول ذات أغلبية مسلمة مروا بالفعل بتدقيق في خلفياتهم وبياناتهم من السلطات الأمريكية.