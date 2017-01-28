100 موظف عربي من غوغل مهددين بالمنع من دخول الولايات المتحدة

أرسلت شركة جوجل رسالة استدعاء إلى عدد يقارب المئة من موظفيها الذين يعلمون بالخارج- وينطبق عليهم قرار ترامب، لتطالبهم فيها بالإسراع والعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا يخاطرون بعدم القدرة للدخول إلى أمريكا لاحقاً على الرغم من حصولهم على تأشيرة عمل مناسبة وصالحة، وهذه الخطوة تأتى بعد قرار الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" الخاص بالتعامل مع اللاجئين والذى يفرض قيودا مشددة أو حظرا نهائيا على دخول البلاد.

وانتقد المدير التنفيذى لشركة جوجل سوندار بيشاي هذا القرار خلال المذكرة التى أرسلها لحوالى 100 موظف هام بالشركة، حيث قال لهم: "عودوا إلى الولايات المتحدة الآن"، ووفقا لنسخة حصل عليها موقع "بلومبرج" فقال بيتشاى الهندى الأصل للموظفين "إنه مؤلم أن نرى تأثير هذا القرار على زملائنا، لقد كانت وجهة نظرنا دائما بشأن قضايا الهجرة معروفة علنا، وسنواصل الدفاع عنها". وكافة التعليقات على القرار الحديث تؤكد تزايد الخلاف بين إدارة ترامب والعديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، والتى تضم العديد من المهاجرين فى صفوفها، فتلك الشركات ناضلت كثيرا من أجل تقليل القيود المفروضة على الهجرة.

وقالت المتحدثة باسم جوجل فى بيان: "نحن قلقون بشأن تأثير هذا القرار وأى مقترحات يمكن أن تفرض قيودا على موظفين وأسرهم، أو أن تخلق حواجز تمنع شركات التكنولوجيا غير قادرة على جذب المواهب الكبيرة داخل الولايات المتحدة". وكان الرئيس الأمريكى وقع على قرار بحظر دخول كل المواطنين من عدد من الدول العربية ذات الغالبية المسلمة التى تشمل السودان، سوريا، العراق، ليبيا، الصومال، اليمن بالإضافة إلى إيران لمدة 90 يوما، حتى لو كان لدى الشخص من هذه الدول المحظورة تأشيرة دخول صالحة أو بطاقة دخول green card. يذكر أن بعض موظفى جوجل كانوا يسافرون إلى الخارج ويحاولون العودة إلى الولايات المتحدة ولكنهم وجدوا صعوبة، لذلك طلبت Google كافة موظفيها بالعودة سريعا قبل اتخاذ أى إجراءات تمنعهم من الدخول للولايات المتحدة.