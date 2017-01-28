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سياسة واقتصاد

الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يشمل حاملي "الإقامة الدائمة" البطاقة الخضراء

أريبيان بزنس
السبت، 28 يناير 2017
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الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يشمل حاملي "الإقامة الدائمة" البطاقة الخضراء

(رويترز) - قالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم السبت إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي يفرض حظرا مؤقتا على دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة الولايات المتحدة سيشمل حاملي ما يسمى بالبطاقة الخضراء التي تسمح لهم بالإقامة الدائمة بشكل شرعي في الولايات المتحدة.

 

وقالت جيليان كريستنسن "سيحظر (الأمر التنفيذي) دخول حاملي البطاقة الخضراء."

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