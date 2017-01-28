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سياسة واقتصاد

الخطوط الجوية القطرية تصدر توجيها للمسافرين إلى أمريكا من الدول الممنوعة

أريبيان بزنس
السبت، 28 يناير 2017
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الخطوط الجوية القطرية تصدر توجيها للمسافرين إلى أمريكا من الدول الممنوعة

(رويترز) - نصحت شركة الخطوط الجوية القطرية الركاب المتوجهين إلى الولايات المتحدة اليوم السبت من الدول السبع التي يغلب على سكانها المسلمين التي أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار منع بحقها بأنهم سيكونون بحاجة إلى إما بطاقة خضراء أو تأشيرة دخول دبلوماسية.

 

وأضافت في بيان على موقعها على الإنترنت إن رعايا السودان وليبيا والصومال وسوريا وإيران والعراق واليمن يمكن أن يسافروا إلى الولايات المتحدة فقط إذا كان بحوزتهم بطاقة إقامة دائمة (البطاقة الخضراء) أو جوازات سفر حكومات أجنبية والأمم المتحدة ومنظمات دولية وحلف شمال الأطلسي.

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