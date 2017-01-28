فيديو: ما هي خطوات التسجيل في حساب المواطن السعودي؟

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، عبر مقطع فيديو، كيفية التسجيل في برنامج "حساب المواطن" المقرر تدشينه يوم الأربعاء 1 فبراير/شباط 2017.
ويستعرض الفيديو الخطوات الرئيسة التي من خلالها يستطيع المواطن التسجيل عبر البوابة الخاصة في برنامج (#حساب_المواطن).
ويظهر الفيديو خطوة بخطوة كيف يتم إنشاء الحساب، بدءاً من الدخول على البوابة الخاصة بالبرنامج، مروراً بتعبئة البيانات الأساسية المطلوبة، وتوثيق صحة تلك البيانات عبر رسالة نصية تصل إلى جوال المواطن الذي يستهدف التسجيل، وصولاً إلى إتمام عملية التسجيل.
ويسعى برنامج (#حساب_المواطن) إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم.
والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.
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