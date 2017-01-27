وزارة الخدمة المدنية السعودية تتوعد بمقاضاة مروجي أخبار تعطل موقعها ونظام جدارة

توعدت وزارة الخدمة المدنية السعودية بمقاضاة مروجي أخبار تعطل الموقع الإلكتروني للوزارة ونظام "جدارة" بسبب فايروس "شمعون" الإلكتروني نافيةً صحة ما نشره البعض في هذا الشأن واتخاذها الإجراءات القانونية ضدهم.

‏‏‏ووفقاً لوسائل إعلام محلية، قال حمد المنيف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية إن موقع الوزارة يعمل ولا صحة لما يتم تداوله بأن فيروس شمعون عطل موقع الوزارة ونظام "جدارة".

وأضاف أن الوزارة ستقاضي كل من نشر مثل هذه الأخبار غير صحيحة والمغلوطة وسيتم ملاحقتهم قانونياً.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات حذرت، مؤخراً، من هجمات إلكترونية مختلفة من نوعي فايروس شمعون 2 وفايروس الفدية، التي تستهدف المعلومات والملفات وتمسحها كاملة، بعد تعرض مواقع حكومية سعودية لهجمات إلكترونية.