رئيسة وزراء بريطانيا تقول إنها بحثت مع ترامب الحرب ضد تنظيم داعش

حلت رئيسة وزراء بريطانيا ضيفة على الرئيس الأميركي دزنالد ترامب، لتكون أول مسؤول أجنبي رفيع يلتقي ترامب في البيت الأبيض منذ أن أصبح رسميا رئيسا للبلاد في العشرين من الشهر الجاري. ولفتت رويترز إن ماي قالت إنها بحثت مع ترامب الحرب ضد تنظيم داعش.

وحذرت المسؤولة البريطانية من جهة أخرى الولايات المتحدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعرب ترامب عن رغبته بالتقارب معه وقال عقب لقاءه مع ماي بأنه قد لا يقيم علاقة طيبة مع بوتين بعد سماع ما قالته ماي، وأردف قائلا : من المبكر للغاية الحديث عن العقوبات مع روسيا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يريد علاقات طيبة مع روسيا ورفض الكشف عما إذا كان مستعدا لرفع العقوبات عن موسكو لكن رئيسة وزراء بريطانيا التي تزور بلاده قالت إنها يجب أن تظل مفروضة.

وفي مؤتمر صحفي عقب أول لقاء له بزعيم أجنبي في البيت الأبيض منذ توليه الرئاسة قال ترامب إنه يأمل في أن تكون لبلاده "علاقة رائعة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكنه أضاف أن من المحتمل ألا يحدث ذلك.

وأي خطوة يتخذها البيت الأبيض لرفع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب ما تقوم به في أوكرانيا ستثير حنق الحلفاء الأوروبيين الذين يعتقدون أن العقوبات لا يجب أن ترفع إلا بعد امتثال موسكو لشروط الغرب بشأن أوكرانيا.

وتتزايد تلك المخاوف أيضا في الداخل حيث يعارض الكثيرون في الكونجرس بشدة أفعال بوتين في أوكرانيا وسوريا إضافة إلى ما خلصت إليه وكالات المخابرات الأمريكية بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت ماي في المؤتمر الصحفي إنها تعتقد أن العقوبات المفروضة على روسيا يجب أن تستمر حتى تفي موسكو بالتزاماتها وفقا لاتفاق مينسك.

وأكدت ماي على أن ترامب عبر عن دعم قوي لحلف شمال الأطلسي خلال محادثاتهما بعد أن قال ترامب على الحلف من قبل إنه أصبح باليا.

وقال مستشار بارز في البيت الأبيض إن بوتين وترامب سيناقشان العقوبات على الأرجح عندما يتحدثان هاتفيا غدا السبت.

