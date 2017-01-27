Arabian business
سياسة واقتصاد

ستاندرد آند بورز تعدل توقعاتها لتصنيف الشارقة إلى مستقرة من سلبية

أريبيان بزنس
الجمعة، 27 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
ستاندرد آند بورز تعدل توقعاتها لتصنيف الشارقة إلى مستقرة من سلبية

رويترز - وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني:  تعدل توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي لإمارة الشارقة بالرفع إلى مستقرة من "سلبية" والتصنيف الحالي ‭‭BBB+‬‬.

 

 الوكالة تقول إن النظرة المستقرة تعكس التوقعات بأن الشارقة ستواصل تحقيق تقدم في تقليص العجز بعد الإنفاق الرأسمالي في العامين القادمين.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

ستاندرد آند بورز تخفض تصنيفها الائتماني للبحرين إلى "‭BB-‬" من "‭BB‬"

ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها المستقبلية للدين السيادي العماني إلى سلبية من مستقرة

ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لديون مصر السيادية إلى مستقرة من سلبية

هيئة السوق تمنح ستاندرد آند بورز الترخيص لممارسة نشاطات التصنيف الائتماني في السعودية

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

إيران ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل، ردا على قرار ترامب منع دخول الإيرانيين أمريكا

قرار الحظر الأمريكي يتسبب في فوضى وذعر وغضب حول العالم

100 موظف عربي من غوغل مهددين بالمنع من دخول الولايات المتحدة

الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يشمل حاملي "الإقامة الدائمة" البطاقة الخضراء

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

إصلاح خلل أصاب شبكة اتصالات في الإمارات وعودة الشبكة للعمل

ستاندرد آند بورز تعدل توقعاتها لتصنيف الشارقة إلى مستقرة من سلبية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »