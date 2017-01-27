ستاندرد آند بورز تعدل توقعاتها لتصنيف الشارقة إلى مستقرة من سلبية

رويترز - وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني: تعدل توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي لإمارة الشارقة بالرفع إلى مستقرة من "سلبية" والتصنيف الحالي BBB+.
الوكالة تقول إن النظرة المستقرة تعكس التوقعات بأن الشارقة ستواصل تحقيق تقدم في تقليص العجز بعد الإنفاق الرأسمالي في العامين القادمين.
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