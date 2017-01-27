3 وزارات لتحديد قيمة الدعم للمواطن السعودي

تعكف ثلاث وزارات حكومية (العمل والمالية والاقتصاد والتخطيط) جرى تشكيلها لوضع السياسات الخاصة بدعم برنامج (#حساب_المواطن) لتحديد معايير الاستحقاق خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن ذلك جاء بعدما أعلن علي الغفيض وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الخميس، جاهزية برنامج (#حساب_المواطن) لاستقبال طلبات الإعانة المترتبة الذي سينطلق مطلع فبراير/شباط المقبل.

وقال الوزير في لقاء تعريفي عقد عن برنامج حساب المواطن في الرياض، مساء أمس الخميس، إن اللجنة المشكلة ستحدد الاستحقاق بعد تقديم الطلبات خلال التسجيل في البوابة، لافتاً إلى أنه لن يتم رفع الدعم عن أسعار البترول، قبل إيداع مبالغ الإعانات بحسابات المواطنين.

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن) إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم.

من جهته، نفى ماجد العصيمي المشرف العام على برنامج حساب المواطن في وزارة العمل أن تكون قيمة الدعم وفقا للرواتب، بل سيتم احتساب الدخل بشكل عام سواءً شهرياً أو سنوياً، ويدخل في إطارها أية عمليات تجارية أو أي استثمارات.

وأكد "العصيمي" أن على المواطن الذي يتعين بالاستفادة من برنامج الإعانات الحكومية الإفصاح بشكل كلي عن كل بياناته المالية، مبيناً أن الوزارة تجاوزت العقبة القانونية الخاصة بحقها بالحصول على البيانات المالية للأفراد لمقارنتها بإقرارات الإفصاح للتأكد من سلامة المعلومات الواردة.

وأضاف أن تصنيف طبقات المجتمع "متوسط، وذوي دخل محدود"، سيتم تحديده وفقاً للسياسيات التي ستضعها اللجنة الوزارية بعد التسجيل ووضع المعايير والأهلية للدعم.

وقال إن برنامج حساب المواطن الذي ستطلق بوابته الإلكترونية في الأول من فبراير/شباط المقبل، سيضم خمس شرائح للمستفيدين، مبيناً أن البرنامج يهدف إلى الحفاظ على الطبقة المتوسطة لا إضرارها.

وحول الإقبال على التسجيل في الأيام الأولى، اعتبر "العصيمي" أن وضع التسجيل مطمئن، مشيراً إلى أن القدرة الاستيعابية للبرنامج تبلغ 450 ألف طلب في الساعة الواحدة، والنظام المعمول به حالياً يمكن من تسجيل جميع الراغبين في الاستفادة من المعونات الحكومية في ظرف يومين بالكثير.

وقالت الصحيفة اليومية إن "العصيمي" لم يفصح عن الأرقام المتوقعة في تسجيل البرنامج، إلا أنه أكد وجود توقعات لدى الوزارة للتسجيل في البرنامج، مشيراً إلى أن هناك فريقاً للبرنامج لديه القدرة على مراجعة 50 ألف وثيقة يومياً.

وأضاف "العصيمي" أن 400 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي يستفيد منهم مليونا شخص، لا يحتاجون إلى التسجيل في البرنامج، على عكس بقية المواطنين.

وتنظر حالياً وزارة العمل في آلية معاملة دخل أفراد الأسرة الآخرين، فيما سيكون التحقق من الدخل من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات، وأيضاً مقارنتها بما يتم الإفصاح عنه. كما سيتم تقييم أهلية المستفيدين بشكل دوري، إضافة إلى أنه يمكن إعادة التقديم بعد ثلاثة أشهر.

وأضاف، كما أن آلية الاستحقاق للمواطنين سواءً كانوا من مستفيدي الضمان الاجتماعي أو لم يستفيدوا منه في هذا البرنامج ستتم مراجعته من قبل فريق العمل بعد تقديم الطلب.

ويمكن للمواطنين التأكد من أهلية الاستحقاق من خلال البوابة الإلكترونية، وكذلك سيتم إرسال رسالة نصية للمسجلين لإخبارهم بحالة الأهلية، كما سيتم احتساب الاستحقاق بناء على دخل الأسرة، وعدد أفرادها.

وسيشمل البرنامج بعض الأسر غير السعودية كأولاد الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي، وفئة حاملي بطاقة التنقل، كما أن البدل سيشمل الأسر السعودية ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.