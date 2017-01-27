مسؤول دولي يشيد بجاهزية الإمارات لإستضافة المنتدى العالمي للبيانات 2018

أشاد ستيفان شوينفيست مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة - الجهة المسؤولة عن أجندة المنتدى العالمي للبيانات الذي تستضيفه الإمارات في عام 2018 بجاهزية الدولة وقدرتها على استضافة أهم الفعاليات العالمية.

وقال شوينفيست في تصريح له على هامش زيارته للدولة: " الامارات أبهرتني بجاهزيتها وقدرتها على استضافة أهم الفعاليات العالمية وكلنا ثقة بمدى نجاح هذا المنتدى الذي سيكون بمثابة مؤشر قياس لنجاح منتدى البيانات العالمي في نسخه المستقبلية ".

وأشار المسؤول الدولي إلى أن الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة والهيئة الاتحادية التنافسية والاحصاء بدولة الإمارات سيشكلان فريقا قويا ومميزا لجعل هذا المنتدى استثنائي والأفضل في عام 2018 .

من جهتها عبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن ثقتها بقدرة فريق عمل الهيئة والشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على تنظيم أهم ملتقى عالمي حول البيانات وبأعلى المعايير والمقاييس الدولية .

من جهته أشار الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية إلى أن طيران الامارات تواصل التزامها بدعم الأحداث والمنتديات الكبرى، معربا عن سعادته بهذا اللقاء الاول مع اللجنة المنظمة لمنتدى البيانات العالمي والشركاء لاستكشاف سبل التعاون بين طيران الامارات وما يمكن أن تقدمه من دعم وخدمات مميزة لجميع ضيوف المنتدى" .

وأعربت مجموعة جميرا عن سعادتها بالعمل مع الشركاء من الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وطيران الامارات لاستضافة فعاليات منتدى البيانات العالمي الذي من المقترح أن يقام في قاعة المؤتمرات في فندق مدينة جميرا التي توفر مختلف التسهيلات اللازمة لعقد المؤتمرات بما في ذلك قاعة رئيسية كبيرة وقاعة فرعية وأماكن التحضير للجلسات وغرف اجتماعات منفصلة تتناسب مع متطلبات المنتدى بالإضافة للعديد من التجهيزات التقنية عالمية المستوى.

من جهته عبر عبد الله لوتاه رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى العالمي للبيانات 2018 مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء عن سعادته بزيارة مسؤول الأمم المتحدة لدولة الإمارات والانطباع الإيجابي الذي تركه فريق اللجنة المنظمة .

وأوضح أن هذا النوع من الزيارات لا يتم خلاله تقييم مقدرة الدولة على التنظيم والاستضافة فحسب بل قياس مقدرات وكفاءات فريق العمل الميداني المكلف بالتنظيم على التعامل مع المتغيرات السريعة والمفاجئة.

من جهتها قالت حنان المرزوقي نائب رئيس اللجنة المنظمة مدير قسم العلاقات الدولية في الهيئة " إن الهيئة عملت على تنسيق الاجتماع الاول بين الشعبة الاحصائية للأمم المتحدة والشركاء من طيران الامارات ومجموعة جميرا ".

كان مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة قد تفقد خلال زيارته للدولة عددا من المعالم السياحية من فنادق ومرافق خدمية والتقى عددا من كبار التنفيذيين والمسؤولين .

وزار المسئول الدولي مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الشريك الوطني والمسؤول عن تنظيم منتدى البيانات العالمي في الدولة والتقى فريق العمل المكلف بتنظيم المنتدى وناقش عددا من الأفكار حول المنتدى وأهميته للدولة والمنطقة والعالم.

واختتم شوينفيست زيارته برحلة على متن طائرة مروحية شاهد خلالها أهم معالم مدينة دبي من الجو وأشاد بالنمو العمراني الشاسع للمدينة وبالبنية التحتية المتطورة من جسور وشوارع وممرات مائية.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات كانت قد فازت باستضافة الدورة الثانية للمنتدى العالمي للبيانات - الذي تنظمه الأمم المتحدة - وذلك عقب انتهاء أعمال المنتدى الأول الذي عقد في بداية شهر يناير الجاري في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا وشارك فيه أكثر من 1500 من أهم الخبراء من مختلف أنحاء مجتمع وقطاع البيانات حول العالم .

وتقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة وسويسرا وفنلندا والمكسيك ودول أخرى بطلب استضافة الدورة الثانية من المنتدى حيث تم عرض ملف الاستضافة من قبل وفد حكومي رسمي أمام لجنة متخصصة من الأمم المتحدة لتقييم ملفات الاستضافة وصوت أعضاء اللجنة على اختيار دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثانية لمنتدى البيانات العالمي للعام 2018.