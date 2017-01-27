السعودية تكشف تفاصيل حساب المواطن قبل أيام من انطلاق التسجيل

عقد مسؤولون بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أمس الخميس، مؤتمراً تعريفياً في العاصمة الرياض عن برنامج "حساب المواطن" للدعم النقدي هو الأول من نوعه منذ الكشف عنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص أن الراتب المتداول للحد الأعلى في برنامج (#حساب_المواطن) مجرد مثال، مشيراً إلى أنه عند إقرار السياسات النهائية سيتم تحديده، ولافتاً إلى أن مستفيدي الضمان هم أول المسجلين في البرنامج تلقائياً.

وقال "الغفيص" إن ٨٤٠ ألف أسرة ومليوني فرد من مستفيدي الضمان الاجتماعي، جاهزون لدخول حساب المواطن تلقائياً.

وأوضح أنه بعد التسجيل في البرنامج في مطلع فبراير/شباط المقبل، سيتم تحليل ودراسة البيانات المدخلة طوال أربعة أشهر من قبل لجنة وزارية مكونة من وزارة الاقتصاد والتخطيط والمالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعدها يتحدد المبلغ المدخل.

وأضاف أن مبالغ الدعم في برنامج حساب المواطن سيتم تحديثها كل ربع عام تبعاً لتغير أسعار الخدمات التي تخضع للأسعار العالمية، مشيراً إلى أن المتواجدين خارج المملكة ولا يملكون فواتير خدمات مثل المبتعثين لن يكونوا من المستحقين للدعم.

ويسعى برنامج (#حساب_المواطن) إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم.