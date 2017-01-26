حاكم الشارقة يصدر قرارا بشأن تهيئة الإمارة للانضمام للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قرارا إداريا بشأن تهيئة إمارة الشارقة للانضمام للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.

ويهدف القرار الإداري - رقم /2/ لسنة 2017 - إلى إيجاد بيئة مادية وصحية واجتماعية واقتصادية وحضارية شاملة مستدامة تتيح لكبار السن المقيمين فيها الإستفادة من مواردها بسهولة ويسر وصولا لشيخوخة صحية فعالة وتحسين نوعية الحياة لهم ومشاركتهم لخبراتهم مع الآخرين للمساهمة في تحقيق تنمية المجتمع.

ويكون الإطار الزمني لانضمام الإمارة الرسمي للشبكة هو من أكتوبر 2016 وحتى أكتوبر 2020 أو الحصول على الاعتماد الدولي "إمارة الشارقة مدينة مراعية للسن" أيهما أسبق، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وبحسب القرار على الجهات الحكومية العمل على استيفاء معايير الانضمام للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن من خلال العمل على تنفيذ ما يلي: إطلاق مبادرات مؤثرة في تطوير الخدمات الموجهة لكبار السن في القطاعات كافة وضمان استدامتها في مجال المساحات الخارجية والأبنية والنقل والإسكان والمشاركة الاجتماعية والاحترام والاندماج الاجتماعي والمشاركة المدنية والتوظيف والاتصالات والمعلومات والدعم المجتمعي والخدمات الصحية إضافة إلى نشر الوعي في المجتمع حول الاستعداد لمواجهة انقلاب الهرم الديموغرافي لصالح كبار السن في المجتمع من خلال التشيخ السريع للسكان مع التوسع في المدن بسبب تطور الرعاية الصحية للسكان بجانب تمكين كبار السن من الاندماج في المجتمع ومشاركة خبراتهم بإصدار تشريعات داعمة.

وفي سبيل تنفيذ القرار تعمل الجهات الحكومية على تطبيق المبادرات والأنشطة التالية .. مبادرة الأماكن العامة الصديقة لكبار السن من خلال توفير مساحات خضراء في المناطق السكنية ومنحدرات مهيئة لاستخدام الكراسي المتحركة وتوفير مقاعد خارجية في الحدائق والممرات العامة والأرصفة ومبادرة الأندية النهارية من خلال توفير مجالس ومراكز نهارية ترفيهية وصحية ورياضية واجتماعية في الأماكن السكنية لكبار السن تضمن اندماجهم المجتمعي إضافة إلى مبادرة " مؤسسات صديقة لكبار السن " من خلال تطبيق مجموعة من المعايير المعتمدة دوليا لمراعاة كبار السن.

وتتضمن المبادرات .. مبادرات صحية لكبار السن من خلال تقديم خدمات تضمن معافاة كبار السن وتهيئة البيئة المكانية الخاصة بهم وتأهيل القائمين على رعايتهم ومبادرة سياسات حقوق كبار السن من خلال إصدار واعتماد التشريعات والنظم الضامنة لحقوق كبار السن الصحية والاجتماعية التأمينية والحماية من الإساءة وغيرها.

وسيتم انشاء لجنة عليا في الامارة لمتابعة انضمام الشارقة إلى الشبكة والإشراف على تنفيذ هذا القرار وتتبع المجلس التنفيذي وتشكل بقرار منه.

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض وينشر في الجريدة الرسمية.