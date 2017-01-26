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سياسة واقتصاد

صندوق النقد: ارتفاع احتياطيات قطر والإمارات من الذهب

أريبيان بزنس
الخميس، 26 يناير 2017
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صندوق النقد: ارتفاع احتياطيات قطر والإمارات من الذهب

(رويترز) - أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي ارتفاع احتياطيات قطر والإمارات العربية المتحدة من الذهب في حين انخفضت احتياطيات تركيا.

 

وزادت احتياطيات قطر‭‭100227.054 ‬‬ طن إلى مليون و34685 طنا في ديسمبر كانون الأول 2016 في حين نمت احتياطيات الإمارات 1357.393 طن إلى 243094.814 طن في نوفمبر تشرين الثاني.

 

في المقابل انخفضت حيازات تركيا 623939.492 طن إلى 12 مليونا و122633.691 طن في ديسمبر كانون الأول.

 

وتراجعت احتياطيات الهند 200059.479 طن إلى 17 مليونا و732680.969 طن ونزلت احتياطيات فنزويلا 25500 طن إلى 6 ملايين و27000 طن في نوفمبر تشرين الثاني 2016.

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