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سياسة واقتصاد

عضو شورى: فصل 50 ألف موظف سعودي بالقطاع الخاص في 9 أشهر

أريبيان بزنس
الخميس، 26 يناير 2017
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عضو شورى: فصل 50 ألف موظف سعودي بالقطاع الخاص في 9 أشهر

كشف عضو بمجلس الشورى السعودي (البرلمان) أن 50 ألف موظف سعودي تم فصلهم من القطاع الخاص مقابل توظيف 172 ألف أجنبي وذلك خلال التسعة أشهر الأخيرة.

 

وخلال حلقة برنامج "الشورى" بالقناة السعودية الأولى، أمس الأربعاء، للحديث حول التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية الذي ناقشه مجلس الشورى مؤخراً، قال عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان إن هذه الأرقام تعكس غياب التنسيق بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

 

وأضاف "الجغيمان" إنه "ليس بالضروري أن يحصل كل مواطن على وظيفة حكومية، فهذا غير موجود في العالم، لكن المهم أن تعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على توفير فرص وظيفية متنوعة، سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي".

 

في حين قال الدكتور معدي آل مذهب إنه ضد السعودة العاطفية التي تقوم على توظيف شخص ما لأنه سعودي فقط، كتوظيف أستاذ جامعي لأنه مواطن رغم أنه لا يملك الكفاءة، معتبراً هذه مشكلة كبيرة جداً.

 

وأضاف "آل امذهب" أن المواطن ساهم في انتشار السعودة الوهمية التي تسببت في حرمان الأشخاص من الوظائف مقابل أشياء لا تذكر أحياناً، موضحاً أنه يصعب اكتشاف التوظيف الوهمي إلا حالات بسيطة فقط لعدم وجود أي بيانات حوله.

 

لمشاهدة حلقة برنامج "الشورى" على موقع يوتيوب يرجى الضغط هنا

 

 

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