Arabian business
سياسة واقتصاد

"عفونة" فساد في الدنمارك رغم تصدرها دول العالم في مؤشرات الفساد

أريبيان بزنس
الخميس، 26 يناير 2017
"عفونة" فساد في الدنمارك رغم تصدرها دول العالم في مؤشرات الفساد
إحدى معالم العاصمة كوبنهاغن ، حورية البحر- تصوير محرر أريبيان بزنس

نال رد شاب دنماركي تعليقا على صدارة بلاده في تعاملها مع الفساد على دول العالم، تصويت 4220 شخصا في موقع الشبكات الاجتماعية ريديت، ممن استحسنوا ما أوضحه عن الدنمارك فضلا عن مئات الرودود والتعليقات حول ما نشره، بلغة إنكليزية بذيئة.

وعلق الشاب الذي نشر تدوينته باسم أبران بالقول:" بصفتي دنماركيا أو توضيح بعض المغالطات التي تبرز هنا، فهناك بالطبع فساد في الدنمارك (وهي عبارة شهيرة في مسرحية هاملت لمؤلفها، شكسبير وهي هناك فساد يزكم الأنوف في الدنمارك - المحرر)، وقال إن عدد الفاسدين مقابل النزيهين متقارب مع أي مكان آخر، لكن الفرق يكمن بأنه عند تسليط الضوء على أي شيء يصدر اقل رائحة من الفساد، فهو سيتصدر عناوين الأخبار في البلاد.

 ونتيجة لمعدلات الضرائب العالية التي ندفعها فهناك شعور بأحقيقة إدارة البلاد والاضطلاع بدور فيه، فإذا تلاعبت بأموالنا فستتلقى ضربة موجعة جدا بسرعة خاطفة تطيح برأسك الذي سيدور كثيرا من وقعها.

 ويتابع قائلا:" نعم لدينا فساد في الدنمارك ولكن من الصعوبة بمكان أن تفلت بفعلتك وإذا تم ضبطك فقد انتهيت كليا، فلا نحتمل أبد مثل هذا العبث. "

 

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