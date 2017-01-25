بلدية دبي تحظر إصدار أي شهادات منقذي السباحة إلا من خلال شركات معتمدة

بدأت بلدية دبي حظر إصدار أية شهادات منقذي أحواض السباحة والشواطئ أو مزاولة أي نشاط من أنشطة اعتماد المطابقة إلا بعد الحصول على تصريح من مركز الإمارات العالمي للاعتماد.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته إدارة الصحة والسلامة بالبلدية مع الشركات العاملة في مجال تدريب وتأهيل منقذي أحواض السباحة في إمارة دبي بشان الحصول على اعتماد من البلدية ومركز الاعتماد والمطابقة وذلك بهدف تحقيق أعلى معدل معايير الصحة والسلامة العامة في المجتمع وتحقيقا للأهداف الإستراتيجية لإمارة دبي في ضمان الصحة والسلامة العامة.

وقال المهندس رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة بالبلدية ان القرار الذي بدأ سريانه منذ بداية شهر يناير الجاري حدد مخالفة ضد كل من يخالف أحكام هذا الأمر المحلي وذلك توخيا للمصلحة العامة سواء للشركات أو الإفراد الراغبين في العمل كمنقذين في أحواض السباحة لحماية أرواح الرواد، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وذكر المهندس سلطان السويدي رئيس قسم السلامة العامة بالإدارة في البلدية أنه نظرا لأهمية الحفاظ على سلامة مرتادي أحواض السباحة والشواطئ من خلال توفير منقذ مؤهل من شركات معتمدة ببلدية دبي واستنادا إلى الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع وإلى النظام رقم 2 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي.

وأضاف السويدي إن البلدية طلبت من جميع المنشآت الفندقية والمؤسسات التعليمية والمباني العامة التي تحوي أحواض السباحة بضرورة توفير الشروط الصحية ومتطلبات السلامة في أحواض السباحة العامة بما في ذلك تعيين منقذ مؤهل للتواجد فيها بصورة دائمة وضرورة أن يكون المنقذ حائزا على شهادة اعتماد من شركات تدريب وتأهيل معتمدة لدى مركز الإمارات العالمي للاعتماد وذلك اعتبارا من الأول من شهر يوليو القادم .

وكانت بلدية دبي من الجهات السباقة في تطبيق اعتماد جهات فحص المصاعد والسلالم المتحركة والألعاب الترفيهية واعتماد جهات منح شهادات منقذي أحواض السباحة منذ إصدار النظام رقم 2 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي .