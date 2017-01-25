Arabian business
سياسة واقتصاد

محمد بن راشد يحضر توقيع مذكرة تفاهم لتأهيل الشباب المواطنين للعمل في القطاع الخاص

أريبيان بزنس
الأربعاء، 25 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
محمد بن راشد يحضر توقيع مذكرة تفاهم لتأهيل الشباب المواطنين للعمل في القطاع الخاص

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقع عدد من المشاركين في مصنع سعادة المتعاملين اتفاقية التعاون للبرنامج الوطني لتأهيل الشباب المواطنين لسوق العمل في القطاع الخاص، وذلك في إطار مشروع "خبرتي".

 

ويشارك في تنفيذ باقة الخدمات كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، وجامعة زايد، وكلية التقنيات العليا، والهيئة الوطنية للمؤهلات، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومجلس الإمارات للشباب.

 

حضر التوقيع،وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي عهود خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة، وعدد من المسؤولين.

 

ويأتي توقيع الاتفاقية حرصا على تعزيز فرص تدريب وتأهيل المواطنين لسوق العمل، وإبراز قدرات وكفاءات مواطني الدولة، وتقديم الدعم من الجهات الحكومية المعنية في رحلة الطالب من مقاعد الدراسة إلى مكاتب العمل.

 

يعمل هذا البرنامج المشترك بين العديد من الجهات الحكومية على تحديد اهتمامات وتنمية مواهب الطلاب، وتطوير مهاراتهم، واكسابهم الخبرات من خلال التدريب والعمل المؤقت والتطوعي، بهدف زيادة فرصهم في الحصول على مستقبل زاهر.

 

ويشكل المشروع قيمة مضافة لطلبة المدارس والجامعات المتدربين والخريجين والمتطوعين، ورواد الأعمال من خلال توفير منصة لتسهيل البحث عن فرص التدريب والعمل التطوعي، والعمل المؤقت، والإعداد والتأهيل المبكر للكوادر البشرية، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والمهارات المهنية المطلوبة.

 

في سياق متصل، وقع ممثلو الجهات المشاركة في مبادرة مصنع سعادة المتعاملين اتفاقية شراكة السعادة مع المتعاملين التي ترتكز على تعزيز القيم الثلاث لمعادلة سعادة المتعاملين التي تشمل الموظف الفخور بتقديم الخدمة المتميزة، والجهة المتفانية في إسعاد المتعاملين، والمتعامل الإيجابي والمبادر.

 

وتأتي هذه الاتفاقية تأكيداً للحرص على استمرارية مشاركة المتعاملين في إنتاج خدمات مشتركة ترتقي بسعادتهم، وقد وقعها ممثلون عن جميع المشاركين في مصنع سعادة المتعاملين من مسؤولين وموظفين حكوميين ومتعاملين.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

المري : نسعى إلى ترجمة رؤية الشيخ محمد لتحقيق سعادة الناس وراحتهم ورفاهيتهم

حكومة الإمارات تطلق المسح الوطني لقياس السعادة والإيجابية

شرطة دبي تطلق مبادرة "السعادة الإيجابية" في قطاع شؤون الإدارة

محمد بن راشد يعتمد الشعار الرسمي لـ"عام الخير 2017"

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

الإمارات تقدم وثيقة تصديقها على بروتوكول تعديل اتفاقية "تريبس" والصحة العامة

الهند توقع اتفاقا مع الإمارات لتخزين النفط في منشأة مانجالور

اشتر من السعودي واترك الأجنبي.. يشعل تويتر

إعدام أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ترامب يوقع قرارا لمنع دخول اللاجئين السوريين والسودانيين والعراقيين إلى الولايات المتحدة

الأطفال هم أصحاب قرار الشراء وبيدهم مستقبل الاستهلاك﻿

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »