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سياسة واقتصاد

الإمارات تقدم وثيقة تصديقها على بروتوكول تعديل اتفاقية "تريبس" والصحة العامة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 25 يناير 2017
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الإمارات تقدم وثيقة تصديقها على بروتوكول تعديل اتفاقية "تريبس" والصحة العامة

قام سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الامارات لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أمس الاول بإيداع وثيقة تصديق الدولة على بروتوكول تعديل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية التي تعرف اختصارا باتفاقية "تريبس" لدى سعادة روبيرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية.

 

وأعرب سعادة روبيرتو أزيفيد عن سعادته بهذه المبادرة التي تعطي الدليل مرة أخرى على أن دولة الإمارات تدعم بكل ثقة وفعالية النظام التجاري متعدد الأطراف حيث سبق للإمارات أن قدمت العام الماضي وثيقة التصديق على اتفاقية تسهيل التجارة التي اعتمدت في المؤتمر الوزاري التاسع في مدينة بالي الأندونيسية في ديسمبر 2013 لتكون أول دولة عربية تبادر إلى اتخاذ هذه الخطوة.

 

جدير بالذكر أن دولة الإمارات كانت قد شاركت في جميع المشاورات والاجتماعات منذ عام 2003 والتي أدت إلى التعديل الذي اعتمده المجلس العام في 2005، وفق وكالة أنباء الإمارات

 

 

ويعطي البروتوكول مرونة إضافية للدول الأعضاء للحصول على تراخيص إجبارية كاستثناء من إجراءات وقيود الحماية الواجبة لبراءات الاختراع من شركات ومختبرات تصنيع الأدوية تسمح بتصدير العقاقير العلاجية إلى الدول التي لا تملك قدرات تصنيعية لمواجهة انتشار أوبئة أو تفشي أمراض خطيرة.

 

 

ويهدف البروتوكول إلى توفير الأدوية للمرضى بأسعار معقولة تتناسب مع مستويات الدخل وخاصة أدوية الأوبئة الفتاكة مثل الإيدز والسل والملاريا والالتهاب الكبدي الوبائي وذلك في إطار المبادئ التى تضمنها الإعلان الوزاري الصادر من وزراء تجارة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري الرابع المنعقد فـي الدوحة نوفمبر 2001 بشأن اتفاقية "تريبس" والصحة العامة والإجراءات المتخذة لتنفيذ الفقرة السادسة من إعلان الدوحة والتي أفضت إلى تعديل المادة / 31 / من اتفاقية "تريبس".

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