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سياسة واقتصاد

الهند توقع اتفاقا مع الإمارات لتخزين النفط في منشأة مانجالور

أريبيان بزنس
الأربعاء، 25 يناير 2017
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الهند توقع اتفاقا مع الإمارات لتخزين النفط في منشأة مانجالور
وام- محمد بن زايد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الهندي

(رويترز) - وقعت الهند اليوم الأربعاء اتفاقا مع الإمارات العربية المتحدة يتيح للبلد الخليجي ملء نصف منشأة تحت الأرض لتخزين النفط الخام في مانجالور تمثل جزءا من نظام الاحتياطي الاستراتيجي لنيودلهي.

 

وأعلنت نيودلهي عن سلسلة من الاتفاقات مع الإمارات تشمل قطاعات الدفاع والتجارة والتعاون البحري والطاقة بعد اجتماع بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

 

وقال سنجاي سودير وكيل وزارة النفط الهندية للتعاون الدولي إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ستخزن ما يصل إلى ستة ملايين برميل من النفط في مانجالور أي نحو نصف الطاقة الاستيعابية للموقع.

 

وسعيا للتحوط من مخاطر أمن الطاقة نظرا لاستيرادها معظم احتياجاتها النفطية تشيد الهند منشآت تخزين للطوارئ تحت الأرض تتسع لنحو 36.87 مليون برميل من النفط الخام أو نحو 10 أيام من متوسط الطلب اليومي بها خلال عام 2016.

 

وقال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان "سيساعد ذلك في ضمان أمن الطاقة في الهند وسيتيح لنا تلبية الطلب المتنامي على الطاقة."

 

وتحتاج الهند -أحد أسرع اقتصادات العالم نموا- استثمارات ضخمة في بعض القطاعات المهمة خاصة البنية التحتية.

 

وخلال زيارة مودي للإمارات في عام 2015 أعلن البلدان عن صندوق مشترك للبنية التحتية بقيمة 75 مليار دولار للاستثمار في تطوير البنية التحتية في الهند. والإمارات خامس أكبر مورد للنفط للهند.

 

وقال سودير لرويترز إن وصول إمدادات النفط الخام سيبدأ في الربع الأخير من العام الحالي وأضاف "نتحدث معهم (أدنوك) بشأن نوعين أو ثلاثة أنواع من الخام وعلى الأرجح سيكون مربان." وقال مودي في كلمة بعد اجتماعه مع ولي عهد أبوظبي إن الجانبين ناقشا سبل دفع العلاقات في قطاع الطاقة عن طريق مشروعات معينة تشمل عقود إمداد طويلة الأمد وتأسيس مشروعات مشتركة في قطاعات الطاقة.

 

وبدأت الهند في عام 2014 محادثات لتأجير جزء من منشأة التخزين الاستراتيجية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). ووفقا لهذه المناقشات سيكون للهند الأولوية في الحصول على نفط من المخزونات في حالات الطوارئ في حين سيكون بوسع أدنوك أخذ شحنات منها لتلبية أي تغير في الطلب.

 

وملأت الهند بالفعل النصف الآخر من منشأة مانجالور الواقعة في ولاية كارناتاكا بستة ملايين برميل من النفط الإيراني. كما ملأت الهند -ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم- منشأة التخزين في فيزاج بولاية أندرا براديش الجنوبية بنحو 7.55 مليون برميل من النفط العراقي وطرحت مناقصات للموردين لملء منشأة بادور في كارناتاكا بما يعادل 18.3 مليون برميل من النفط.

 

 

وسيكون ولي عهد أبوظبي ضيف شرف احتفال يوم الجمهورية (العيد الوطني) في الهند غدا الخميس.

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