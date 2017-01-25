اشتر من السعودي واترك الأجنبي.. يشعل تويتر

تصدر هاشتاك (#اشتر_من_السعودي_واترك_الاجنبي) الترند السعودي، اليوم الأربعاء، بنحو 32 ألف تغريدة منذ إطلاق الوسم على موقع تويتر الذي يعد ساحة نقاش شعبية للمغردين السعوديين.

ومن خلال الهاشتاك (#اشتر_من_السعودي_واترك_الاجنبي)، عبر الكثير من المغردون السعوديون عن امتعاضهم من الوافدين الأجانب الذين يقدرون بالملايين في المملكة ويعمل أغلبهم في القطاع الخاص.

وكعادتهم، انقسم السعوديون حول الوسم المثير للجدل -والذي يعد حملة إلكترونية تطالب بعدم التعامل تجارياً مع الأجانب- بين من يرى أنه بالفعل يجب الشراء من المواطن و"عدم التعامل مع الأجنبي"، وبين من قال إنه لا فرق بين الأجنبي والسعودي، وبين من قال إن "صديقي هو يبيعني أقل سعراً".

وكتب مغرد يدعى ناصر خميس "#اشتر_من_السعودي_واترك_الاجنبي لأن الأجنبي غير مضمون ويكفينا نظرة على المقاطع المرئية المليئة بالغش والحقد والانتقام من بعض محلات المطاعم".

وقالت هدى عبدالعزيز "ما صرنا نشوف الأكل المرتب والحلويات الراقية المتعوب عليها حتى تغليفها نظيف وراقي الأمن بعد ما صارت بأيدي سعوديه #اشتر_من_السعودي_واترك_الاجنبي".

وغرد فهد المورقي قائلاً "أتمنى كل سعودي يكتب علي محله من الخارج البائع سعودي ادعموه والله غير نوقف له ونأخذ منه خطوه ممتازة #اشتر_من_السعودي_واترك_الاجنبي".

معارضون

كتب مغرد يدعى أبو ملاك إن "الباعة لدي سواسية، لا يفرقهم دين أو عرق.. صديقي أقلهم سعر، عدوي أعلاهم سعراً".

وعلقت مغردة اسمها على شكل رموز غريبة وعجيبة قائلة "أعوذ بالله وش هالعنصرية ، اشتري الشي الأحسن سواء من سعودي أو غيره كلنا سواسية".

وقالت الدكتور جواهر السيف أصايل "#اشتر_من_السعودي_واترك_الاجنبي اليمني والفلسطيني والمصري والهندي والبنغالي أخوان لنا في الإسلام تذكر أن في الآخرة ما فيه وش جنسيتك ووش أصلك".

في حين قال مغرد يدعى كاتب خزعبلات "#اشتر_من_السعودي_واترك_الاجنبي اعتذر الأجنبي ارخص وأفضل معمول من البقالة بخمسة ريال معمول اسر منتجه ٥٠ ريال أوك ندعمك بس مو تستغلنا".

ولم يتمكن محرر أريبيان بزنس للشؤون السعودية من رصد تفاعل وافدين أجانب (عرب) مع هاشتاك (#اشتر_من_السعودي_واترك_الاجنبي).

حملات "عنصرية" ضد الأجانب

يطلق مغردون في السعودية بين الحين والآخر حملات تطالب بمغادرة الأجانب المقيمين في المملكة، ويحملونهم نسب البطالة المرتفعة التي تشهدها بلادهم، في حين يرفض الكثير من المواطنين تلك المطالبات. وكان أخر تلك الحملات هاشتاك (#السعودية_للسعوديين).

وفي الآونة الأخيرة، بدأت بعض الصحف السعودية تدخل على الخط من خلال نشر مواد "عنصرية"، فها هي صحيفة "الحياة" الرصينة نشرت مطلع الشهر الجاري رسماً كاريكاتيرياً من هذا النوع حيث شبه رسامه ناصر خميس الوافدين الأجانب في المملكة بـ "الجرذان" التي تزيد الأعباء الملقاة على كاهل المواطن السعودي. ونظراً للجدل الذي أثاره الرسم في وسائل الإعلام، قامت الصحيفة بحذفه من موقعها الإلكتروني.

وبعد تلك الحادثة بأيام، تهجمت صحيفة "عكاظ" المحلية بدورها على المقيمين في المملكة، وسخرت من "كلامهم المعسول"، وقالت في مقال رأي لكاتب يدعى "سلطان بن بندر" إن بعض المقيمين العرب كشروا "عن أنيابهم التي اعتادوا إخفاءها عن السعوديين امتعاضاً من قرارات رسوم الإقامة للتابعين الجديدة التي فرضتها الحكومة السعودية" مؤخراً.