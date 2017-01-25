إعدام أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت

لرياض 25 يناير كانون الثاني رويترز ووكالات - أفاد بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن الكويت أعدمت سبعة أشخاص في سجنها المركزي اليوم الأربعاء بينهم عضو في أسرة الصباح الحاكمة.وقال البيان إن السبعة وهم ستة رجال وامرأة أعدموا شنقا. وتضمنت القائمة كويتيين منهما فيصل عبد الله الجابر الصباح الذي أدين بتهمة القتل العمد. وأدين الستة الآخرون بتهم متعددة بينها القتل والشروع في القتل والخطف والاغتصاب.

وأدين الشيخ فيصل عبدالله الصباح بقتل الشيخ باسل سالم الصباح في قصر الأخير بسبب خلاف وقع بينهما يرجح أن يكون سببه متعلق بأحد الأندية الرياضية.

والشيخ باسل هو حفيد أمير الكويت السابق الشيخ صباح السالم الصباح ونجل وزير الدفاع والداخلية السابق الشيخ سالم الصباح، والجريمة تعود إلى أكتوبر(تشرين الأول) 2010، وتسببت في صدمة لدى الرأي العام الكويتي، بما أن القتيل الشيخ باسل ليس سوى ابن شقيقة القاتل، وحفيد أمير الكويت الأسبق، الشيخ سالم الصباح، وابن الشيخ سالم الصباح وزير الشؤون الاجتماعية، والداخلية، والدفاع، والخارجية الكويتي السابق.

ومن المنتظر أيضاً إعدام المواطنة الكويتية نصرة العنزي بعد إدانتها بإضرام النار في خيمة عُرس، ما تسبب في مقتل 59 شخصاً من المدعوين إلى حفل زفاف زوج المتهمة بأخرى، ما أشعل نار الغيرة فيها، لتحرق الخيمة والمحتفلين في منطقة الجهراء قبل سنوات قليلة.

ونقلت صحيفة الأنباء أنه من المنتظر أيضاً إعدام مُدانين مصريين، وفلبينية، وبنغالي.